Van Persie ontvangt een heel bijzondere felicitatie: 'Maar van Arne Slot heb ik nog niets gehoord'

Robin van Persie heeft de nodige felicitaties in ontvangst mogen nemen na zijn aanstelling bij Feyenoord, onder meer van Arsène Wenger. Hij bestempelt zijn voormalig trainer als zijn ‘voetbalvader’.

Van Persie krijgt tijdens zijn presentatie de vraag of hij door zijn voormalig trainers Wenger (Arsenal) en Sir Alex Ferguson (Manchester United) is gefeliciteerd. “Wenger wel. Wat hij stuurde? Dat moet ik even opzoeken. Het was vast iets als: gefeliciteerd, good luck”, zegt Van Persie lachend.

“Dat vind ik wel mooi, Wenger is wel echt mijn voetbalvader”, vervolgt de topschutter van weleer. “Zo zie ik Wenger echt. Ik ben onder hem opgegroeid en groot geworden. Hij heeft mij de kans gegeven, dat is heel belangrijk voor een jonge speler. Dat geldt ook voor jonge trainers, dus nogmaals dank aan Feyenoord.”

Van Arne Slot, de voormalig succestrainer van Feyenoord, heeft Van Persie geen bericht ontvangen. “Nee, nog niet. Maar ik ga er wel van uit dat hij heel blij is. Hij heeft gisteren weer gewonnen. Het lijkt er wel op dat hij kampioen gaat worden. Dat is ook dik terecht, want ze spelen geweldig."

