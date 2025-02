Van Persie reageert op Leeuwarder Courant, voordat persvoorlichter Feyenoord plots zijn mening geeft

Robin van Persie reageert voor het eerst op de berichtgeving van de Leeuwarder Courant over zijn vertrek bij sc Heerenveen. De nieuwe trainer van Feyenoord zegt ieders mening te respecteren en moedigt journalisten aan om kritisch te blijven. Ook verzekert Van Persie dat hij veel waarde hecht aan samenwerking, ondanks dat er in de Friese krant kritiek klonk over de wijze waarop die verliep in het Abe Lenstra Stadion.

Volgens de berichtgeving heeft het vertrek van Van Persie voor 'opluchting' gezorgd in Friesland. De samenwerking tussen Van Persie, zijn staf en de andere geledingen binnen Heerenveen verliep verre van optimaal, bleek uit een reconstructie. De voormalig topspits zou te veel zijn eigen koers varen, afspraken 'herzien of schrappen' en soms emotioneel uit de hoek komen. "Dan kan hij volgens ingewijden met deuren en met zijn hand op tafels slaan, weglopen bij discussies en wijzen op de strepen op zijn mouw: hij is de trainer. Hij bepaalt. Hij is de baas", klonk het bijvoorbeeld.

“Ik heb wat quotes voorbij zien komen, maar heb niet alles gelezen”, laat Van Persie weten tijdens zijn presentatie. “Dat is ook niet mijn sterkste punt, om alles in de media te volgen. Ik heb het gelezen. Uiteindelijk heb ik daar verder geen invloed op. Ik vind het heel belangrijk om samen te werken. Dat kun je vragen aan iedereen binnen de staf. Ik ben een hoofdtrainer die zijn stafleden misschien wel het meeste invloed laat hebben, op het veld en daarnaast. Ik sta heel erg open voor feedback. Dat is waar ik voor sta.”

'Artikel tornt aan mijn kernwaarden'

“Als je quotes uit dat stuk haalt, zou je kunnen zeggen dat het een beetje tornt aan mijn kernwaarden”, erkent Van Persie. “Aan de andere kant heb ik er geen invloed op. Ik weet lang genoeg mee om te weten hoe het werkt. Ik vat het niet persoonlijk op, ondanks dat het heel persoonlijk wordt gemaakt in zo’n stuk. Dat heb ik door de jaren heen geleerd. Ik heb niet de illusie dat ik iedereen tevreden ga houden, dat gaat gewoon niet gebeuren.”

Om zijn punt te illustreren, wijst Van Persie naar zijn eigen spelerscarrière. “Ik heb ook niet de illusie dat iedereen het eens was met mijn stap naar Arsenal, om een tijdje terug te gaan. Ik heb ook niet de illusie dat dat zo was toen ik van Arsenal naar Manchester United ging. Dat vind ik ook prima. Precies hetzelfde gebeurde toen ik op mijn 32ste van Manchester United naar Fenerbahçe ging. Daar waren ook allerlei meningen over. Toen kwam ik terug naar Feyenoord en werd gezegd: ‘Hoezo kom je terug? Dat gaat nooit goed.’ Uiteindelijk hebben we achttien hele fijne maanden met elkaar gehad.”

Van Persie zegt ieders mening te respecteren. “Ik snap vanuit ieders functie ook dat je een mening moet hebben. Dat geldt ook voor jullie als journalisten. Dat hoort er ook bij. Anders zou het ook heel saai zijn. Jullie zijn even belangrijk als de fans, want jullie zijn het doorgeefluik richting de fans. Blijf dus vooral jullie mening geven. Dat houdt het interessant. Ik vat het niet persoonlijk op. Geef gewoon je mening. Als die net even iets anders is dan die van mij, is dat prima.”

Later op de persconferentie wordt Van Persie gevraagd naar een specifiek detail uit het artikel in de LC: de keuze voor Mickey van der Hart in plaats van Andries Noppert onder de lat bij Heerenveen. Bij een stemming binnen de technische staf zou Noppert vijf stemmen hebben gekregen en Van der Hart slechts eentje, maar toch viel de keuze op laatstgenoemde. “Ik doe altijd een rondje als er een keuze gemaakt moet worden”, reageert van Persie. “Dan luister ik naar iedereen en naar alle redenen die worden genoemd. De ene keer komt het voor dat we het eens zijn. Dat is vaker wel het geval dan niet. In dat geval was het inderdaad zo dat er meer stemmen waren voor Andries dan voor Mickey, maar dat ik toch voor Mickey koos. Ik moet de beslissing nemen. Het werkt niet zo dat als er tien meningen zijn, we per se de mening van een meerderheid van zeven personen volgen.”

Persvoorlichter geeft mening

Na het antwoord van de nieuwe trainer komt woordvoerder Raymond Salomon plots met een eigen inbreng, wat vrij ongebruikelijk is bij dergelijke persconferenties. “Misschien eens iets minder verhalen met alleen maar anonieme bronnen. Maar dat is mijn persoonlijke mening”, zegt hij over het artikel in de Friese krant.

