Van Persie uit zijn wens bij Heerenveen: 'Ik werd er niet blij van en heb geopperd of er andere opties waren'

Algemeen directeur Ferry de Haan van sc Heerenveen reageerde allesbehalve blij op de wens van Robin van Persie om per direct de overstap naar Feyenoord te maken. Vorige week kwamen de eerste geruchten over een mogelijke hereniging tussen Feyenoord en Van Persie naar buiten en volgens De Haan maakte de voormalig topschutter van Arsenal en Manchester United al snel duidelijk dat hij voor die kans wilde gaan. De Haan heeft dan ook geen poging gedaan om Van Persie op andere gedachten te brengen.

Sc Heerenveen stelde Van Persie vorig jaar mei aan als nieuwe hoofdtrainer en was er alles aan gelegen om onder zijn leiding de weg omhoog in te zetten. De Friezen hebben het rechterrijtje weliswaar voorlopig ingeruild voor een plekje in het linkerrijtje, maar van een hosannastemming was de afgelopen maanden zeker geen sprake. De resultaten waren wisselvallig en het borrelde in de trainerskamers, zo blijkt uit een verhaal van de Leeuwarder Courant. De samenwerking tussen sc Heerenveen en Van Persie kwam zondagmorgen definitief ten einde, nadat de dagen ervoor al duidelijk werd dat de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal de overstap naar Feyenoord zou gaan maken.

“Afgelopen dinsdag kwamen de geluiden naar buiten en heb ik Robin ook gesproken. Hij heeft toen aangegeven dat hij benaderd was en dat hij ervoor openstond om de stap te maken”, zo vertelt De Haan voor de camera van ESPN. Uit het bericht van sc Heerenveen over het vertrek van de hoofdtrainer viel al te halen dat er sprake is van teleurstelling bij de Friese club. Dat blijkt ook uit de woorden van De Haan. “Ik werd er niet blij van en heb geopperd of er andere opties waren, maar hij wilde per direct de stap maken. Als je trainer bent, moet je honderd procent toegewijd zijn aan de club waar je werkzaam bent, en niet met je hoofd ergens anders zitten.” Het was voor De Haan daarom geen optie om Van Persie te overtuigen het seizoen in Friesland af te maken. “Het was voor mij wel duidelijk dat hij volledig met zijn hoofd bij Feyenoord zat.”

‘Geen Feyenoord-clausule voor Van Persie’

Feyenoord betaalt naar verluidt anderhalf miljoen euro voor de komst van Van Persie, die maandagmiddag officieel wordt gepresenteerd als opvolger van Brian Priske. Volgens De Haan had Van Persie in zijn contract bij sc Heerenveen geen speciale clausule staan die het voor hem mogelijk maakte om de stap naar Feyenoord te maken. “Komende zomer was er wel wat, maar dat was geen ‘Feyenoord-clausule’. Dat was voor een korte periode, dat staat hier volledig los van.” Van Persie had in het Abe Lenstra Stadion nog een contract tot de zomer van 2027. Volgens het verhaal van de Leeuwarder Courant is sc Heerenveen ook ‘opgelucht’ dat Van Persie is vertrokken, maar De Haan spreekt dat bericht tegen. “Hier zit je gewoon niet op te wachten, gedurende het seizoen je trainer verliezen. Dit hadden we niet voor ogen en zien we niet als een oplossing.”

