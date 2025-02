Van der Vaart schiet uit zijn slof na verhaal over Van Persie: 'Dat is lelijk, karakterloze mensen!'

Rafael van der Vaart heeft zondagavond in het programma Studio Voetbal zijn afschuw uitgesproken over de gang van zaken rond het vertrek van Robin van Persie bij sc Heerenveen. Feyenoord maakte de komst van de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal als nieuwe hoofdtrainer zondagmorgen wereldkundig, maar twee dagen eerder kwam er via de Leeuwarder Courant een verhaal naar buiten waarin de werkwijze van Van Persie flink werd bekritiseerd. Volgens Van der Vaart zijn het ‘karakterloze’ mensen die achter de rug van zijn voormalig teamgenoot bij het Nederlands elftal hun verhaal hebben gedaan.

Feyenoord maakte twee weken geleden een einde aan de samenwerking met Brian Priske en moest daardoor op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De ene na de andere naam werd genoemd, maar die van Van Persie kwam in eerste instantie nergens voorbij. Daar kwam vorige week verandering in toen Martijn Krabbendam van Voetbal International meldde dat vrijwel iedereen binnen Feyenoord positief stond tegenover een hereniging met Van Persie. Een paar dagen later maakten de Rotterdammers zijn terugkeer wereldkundig. Er worden echter de nodige vraagtekens geplaatst bij de keuze van Feyenoord voor Van Persie, niet in de laatste plaats vanwege een artikel dat vrijdag werd gebracht door de Leeuwarder Courant.

Uit dat verhaal blijkt dat er in Friesland vooral ook opluchting heerst nu Van Persie is vertrokken. Sander de Vries, de auteur van het verhaal, was zondagavond te gast in Studio Voetbal om duiding te geven. “De reacties zijn eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant voelen de mensen bij Heerenveen zich behoorlijk genaaid, omdat Heerenveen Van Persie de kans heeft gegeven als hoofdtrainer en ze hebben ook echt hun nek voor hem uitgestoken. Hij mocht zijn assistenten meenemen, er is twee keer geïnvesteerd in de selectie, verspreid over twee transferperiodes. Hij zei zelf altijd van: dit is geen tussenstap. Maar bij de eerste de beste Feyenoord-trein die voorbijkomt, springt hij erop en laat hij Heerenveen eigenlijk met een lege trainerskamer achter”, zo vertelde De Vries.

‘Veel kapot gegaan in Alkmaar’

De verslaggever van de Leeuwarder Courant herhaalde dat er in Friesland ook sprake is van ‘opluchting’. “Het krediet dat Van Persie aan het begin van het seizoen heel veel had - hij heeft een enorme gunfactor, is charismatisch, bracht een goed verhaal, speelde ook leuk in de voorbereiding en in de eerste wedstrijden - dat krediet heeft hij de voorbije maanden in Friesland wel voor een groot deel verspeeld.” Volgens De Vries komt dat vooral door zijn prestaties. Zo zou er volgens de journalist door de 9-1 nederlaag bij AZ in september ‘heel veel’ kapot zijn gegaan. De Vries benoemde ook de bekeruitschakeling bij Quick Boys én zijn keepersbeleid. Zo koos Van Persie voor Micky van der Hart, terwijl zijn assistenten de voorkeur gaven aan Andries Noppert. “Dat zijn natuurlijk wel beslissingen die niet goed vallen in de trainerskamers. Het moet gezegd: hij zei altijd dat hij de verantwoordelijkheid draagt en bereid was om die te pakken. Maar gelijktijdig werk je als trainer ook wel samen in een team en moet je de anderen ook een goed gevoel geven en in hun kracht laten functioneren.”

Volgens De Vries heeft het daar nogal aan ‘ontbroken’ bij sc Heerenveen. Van der Vaart hoorde het verhaal van De Vries aan en had er een duidelijke mening over. Ik vind het heel lelijk aan het voetbal. Hij gaat nu weg en dan komen er in één keer gasten die hun verhaal gaan doen bij een journalist”, zo reageerde de oud-voetballer. Volgens De Vries is dat iets te kort door de bocht. “Dat wil ik rechtzetten. Ik hoorde de collega’s van ESPN ook al praten over natrappen vanuit Friesland. Voor dit verhaal heb ik zestien mensen gesproken. Dat tik je niet in één dag op. Ik ben hier een paar weken mee bezig geweest en dit verhaal had ik anders binnen afzienbare tijd, één tot anderhalve week, ook gebracht. Dan was de strekking van het verhaal geweest dat Van Persie zich in Friesland op dun ijs bevindt.”

‘Karakterloze mensen’

Van der Vaart heeft weliswaar begrip voor de rol van De Vries, maar is een stuk minder te spreken over de mensen die hebben bijgedragen aan het verhaal over Van Persie. “Dan zijn er mensen die jou bellen, die dicht bij hem werken en dit dan doorspelen… Dat vind ik gewoon heel lelijk. Dat is lelijk. Dat zijn echt karakterloze mensen, die dus hem bellen en informatie geven. En het is waar, dat geloof ik meteen. Maar je moet je dus voorstellen dat wij hier een gesprek hebben, ik hem straks bel en dan zeg: Sjoerd zegt dit en dat. Dat staat dan morgen in de krant, want dat gebeurt in voetbal. Dat is gewoon slecht”, aldus Van der Vaart.

