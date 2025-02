Krabbendam onthult nieuwe kandidaat-trainer Feyenoord: 'Hij ligt wél goed bij alle partijen'

De naam van Robin van Persie gaat inmiddels ook rond als het gaat om het hoofdtrainerschap van Feyenoord, schrijft clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International. De oud-speler van de club, die tot vorig seizoen Feyeoord Onder 21 onder zijn hoede had, staat dit seizoen bij sc Heerenveen voor het eerst op eigen benen op het hoogste niveau. Krabbendam heeft zelf echter wel zijn bedenkingen.

'Te Kloese sprak met Ten Hag, die niet direct nee heeft gezegd'

Binnen Feyenoord is momenteel niets minder dan een stammenstrijd gaande als het gaat om de opvolging van Brian Priske, die vorige week maandag na zeven maanden op straat werd gezet. Verschillende kandidaten passeren in de media de revue, van Erik ten Hag tot Mark van Bommel en van Marino Pusic tot Dick Schreuder. Het echec rond de aanstelling én het ontslag van Priske heeft de positie van algemeen directeur Dennis te Kloese intern echter geen goed gedaan, achter de schermen hebben verschillende invloedrijke groeperingen - zoals als de raad van commissarissen en de Vrienden van Feyenoord - allemaal hun eigen voorkeuren. Te Kloese heeft inmiddels wél contact gehad met Ten Hag, schrijft Krabbendam. De oud-trainer van Ajax, die in oktober vorig jaar werd ontslagen door Manchester United, zou 'volgens insiders niet meteen néé hebben gezegd', maar pas in april de knoop willen doorhakken over zijn volgende trainersklus.

RvC wil Pusic, twijfels door PSV-verleden Van Bommel

De raad van commissarissen van Feyenoord ziet ondertussen in Pusic, momenteel werkzaam bij Shakhtar Donetsk, de belangrijkste kandidaat, zo werd eerder al duidelijk. Krabbendam schrijft dat de komst van de voormalig assistent van Arne Slot echter niet binnen de hele organisatie als juist wordt gezien. "Hij verliet Feyenoord tussentijds om in Oekraïne op eigen benen te staan. Pusic heeft een doorlopend contract. Moet de club hem dan nu terughalen met een afkoopsom?", vraagt de journalist zich hardop af. Over Mark van Bommel is Krabbendam zeer positief: "Je kan er als club mee voor de dag komen." Nadeel is dat diens verleden bij PSV, waar Van Bommel zowel als speler als in de positie van hoofdtrainer actief was, de nodige Feyenooord-kopstukken aan het twijfelen brengt.

LEES OOK: Feyenoord nadrukkelijk in verband gebracht met 'verschrikkelijk onhandelbare' trainer die 'ruzie' maakt

"De naam van Robin van Persie gaat nu ook rond. Hij ligt wel goed bij alle partijen", schrijft Krabbendam vervolgens. Van Persie brak begin deze eeuw door in het shirt van Feyenoord en legde in De Kuip de basis voor een fraaie loopbaan die hem onder meer langs Arsenal en Manchester United zou leiden, om vervolgens terug te keren en zijn carrière af te sluiten bij de Stadionclub. Van Persie had tot vorig seizoen de Onder 21 onder zijn hoede, maar verliet Varkenoord om bij Heerenveen voor het eerst op het hoogste niveau te gaan werken. Daar wringt wel enigszins de schoen, aldus Krabbendam: "Het is niet zo dat SC Heerenveen zich wekelijks onderscheidt", schrijft de journalist. De Friese club kent vooralsnog een seizoen van pieken en dalen, en vindt zichzelf momenteel terug op de negende plaats in de Eredivisie, met een negatief doelsaldo van -15. "De onderliggende data van SC Heerenveen vertellen nog niet het verhaal van een trainer die klaar is voor een topclub", analyseert Krabbendam dan ook.

LEES OOK: Kraay junior weet wie trainer van Feyenoord moet worden: 'Zou daar heel goed passen'

Ondertussen maakt interim-trainer Pascal Bosschaart een prima indruk, zowel op de spelers van Feyenoord als de andere geledingen binnen de club. "Als interim-trainer komt hij verbaal zo goed over, dat er serieus wordt nagedacht hem dit zo lang mogelijk te laten doen", weet Krabbendam. Het probleem is echter dat Bosschaart niet over het hoogste trainersdiploma beschikt en dus maar een beperkte tijd aan het roer mag blijven. De clubwatcher maant Feyenoord dan ook tot haast, aangezien er nog alle zeilen moeten worden bijgezet om de derde plaats in de Eredivisie - en daarmee een plek in de voorrondes van de Champions League - veilig te stellen én er belangrijke knopen moeten worden doorgehakt over de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen. In realiteit is er echter nog geen duidelijkheid, door de interne machtsstrijd. "Wie er straks ook trainer wordt bij Feyenoord, hij weet in ieder geval dat zijn komst niet breed gedragen zal zijn", vreest Krabbendam dan ook. " Het is zodoende straks niet eens meer een kwestie wie club graag wil hebben als trainer, maar eerder of Mark van Bommel, Robin van Persie, Marino Pusic of welke kandidaat dan ook, zélf nog zin heeft zijn reputatie op het spel te zetten in het circus dat Feyenoord heet", aldus de journalist.

