Pijnlijke woorden over Brian Priske op de presentatie van Robin van Persie

Dennis te Kloese laat maandagmiddag tijdens de perspresentatie van Robin van Persie nog eens blijken niet tevreden te zijn geweest over het functioneren van Brian Priske bij Feyenoord. Met ogenschijnlijke tegenzin accepteert Te Kloese de verantwoordelijkheid voor de aanstelling van Priske. Precies twee weken geleden werd Priske ontslagen in De Kuip.

“Een van de vragen zal zijn: waarom nu wel?”, zegt algemeen en technisch directeur Te Kloese over de aanstelling van Van Persie. Op ietwat sombere toon accepteert hij daarna (deels) verantwoordelijkheid voor de komst van Priske. “We hebben natuurlijk in de zomer een keuze gemaakt voor Brian Priske. Daar ben ik verantwoordelijk voor, ook al neem ik niet alle beslissingen in mijn eentje, zoals jullie weten. Maar ik ben daar verantwoordelijk voor. Als je dan ziet dat de doelen die we hebben uit beeld raken, moet je een besluit nemen om iets te veranderen. Dat is gebeurd.”

“We hebben een goed beeld kunnen krijgen van Robin in zijn eerste periode en in de periode van Robin bij Heerenveen. Daarom hebben we besloten dat dit een goed moment was”, vervolgt Te Kloese. De directeur vertelt dat de aanstelling ‘snel is gegaan’. “De kwaliteit van Robin en de match met Feyenoord waren doorslaggevend. In de periode dat Robin hier al zat heb ik hem goed leren kennen. Zijn voetbalvisie sluit aan op wat wij voor ogen hebben, met veel lef. We willen een sterke staf om Robin heen bouwen.”

'Feyenoord wil derde worden'

Welke opdracht krijgt Van Persie mee bij Feyenoord? "Ik denk dat hij van zichzelf een winnaar is. Dat is wat hier nodig is. Wij spelen altijd voor de prijzen, we zitten nu wat later in het seizoen, maar ik denk niet dat we hem een opdracht hoeven mee te geven." Toch weet Te Kloese dat Champions League-voetbal nog haalbaar is. "We moeten het maximale halen uit de tijd die we nog hebben. Derde worden: dat willen we graag, daar werken we keihard voor en dat is ook een van de overwegingen om Robin nu al deze kant op te halen."

