Robin van Persie mist één journalist: 'Waar is hij? Waarom stelt hij geen vraag?'

Robin van Persie is maandagmiddag officieel voorgesteld aan de Nederlandse pers als trainer van Feyenoord. Op de persconferentie kreeg de kersverse trainer van de Rotterdammers de nodige vragen gesteld, maar Valentijn Driessen was niet aanwezig. Van Persie vraagt aan het einde van de bijeenkomst waarom de journalist van De Telegraaf er niet is.

Feyenoord bevestigde zondagochtend dat Van Persie is aangesteld als opvolger van Brian Priske, die twee weken geleden werd ontslagen wegens tegenvallende resultaten in de Eredivisie. Daags na de aankondiging had Van Persie zijn eerste werkdag, waarop hij ook direct een persconferentie gaf. Gedurende het persmoment kreeg de nieuwe trainer van de Rotterdammers flink wat vragen op zich afgevuurd, maar één journalist schitterde in afwezigheid.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Persie uit zijn wens bij Heerenveen: 'Ik werd er niet blij van en heb geopperd of er andere opties waren'

Nadat de persvoorlichter van Feyenoord na de laatste vraag aangeeft dat het genoeg is voor vandaag, richt Van Persie zich nog een keer tot de aanwezige journalisten. “Valentijn is niet aanwezig vandaag?”, vraagt de voormalig spits, terwijl hij de zaal scant. “Ik had me voorbereid op Valentijn. Waar is Valentijn? Die komt nog?”, lacht de nieuwe trainer van Feyenoord.

LEES OOK: Pijnlijke woorden over Brian Priske op de presentatie van Robin van Persie

Driessen is regelmatig voor De Telegraaf aanwezig bij wedstrijden van Feyenoord, waar hij op de persconferenties na afloop vaak kritische vragen stelt. Ook bij Oranje zorgt de chef voetbal van de krant vaak voor discussie op de persmomenten.

Wordt het tijdperk van Robin van Persie bij Feyenoord een succes? Laden... 46.9% Dat denk ik wel 53.1% Dat denk ik niet 2889 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem sluit zich niet aan bij berichtgeving en komt met héél ander geluid over Van Persie

Waar verschillende journalisten nog vóór zijn aanstelling al verkondigden dat Robin van Persie een lastige uitdaging staat te wachten bij Feyenoord, denkt Willem van Hanegem er juist héél anders over.