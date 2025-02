Van Persie zegt in 7 woorden waar Te Kloese 131 woorden voor nodig heeft

Robin van Persie gaat met Feyenoord voor de derde plaats in de Eredivisie. De nieuwe trainer laat er geen misverstand over bestaan dat het bereiken van de Champions League-voorronde de doelstelling is in het restant van het seizoen. Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese heeft een wolligere toelichting en maakt slechts impliciet duidelijk dat de derde plaats de doelstelling is.

Journalist Martijn Krabbendam wil maandagmiddag van Te Kloese weten of Feyenoord voor de derde plek gaat, nu de voorrondes de enige realistische manier lijken om opnieuw de Champions League te bereiken. “Realistisch gezien: we hebben nog een aantal punten die nog op tafel liggen (in de Eredivisie, red.), maar de realiteit is dat het natuurlijk wél mogelijk is, misschien via een andere vorm. We moeten het maximale uit de tijd halen die we nu hebben, en de tijd juist benutten om ook een goede evaluatie te maken waar we nu staan en wat we moeten doen om beter te worden."

Artikel gaat verder onder video

Krabbendam vraagt door: is de derde plek een eis? “Nou, ik denk dat we dat met z'n allen graag willen, en daar met z'n allen ook keihard voor werken. Dat is ook een van de overwegingen geweest om nu de verandering door te voeren”, doelt hij op de trainerswissel. Daarna krijgt Te Kloese de vraag of de derde plek als ‘heilig’ wordt gezien. “Je moet altijd het hoogste bereiken bij Feyenoord. Als dat het hoogste haalbare zou zijn, als het niet anders kan, dan is dat zeker het geval.”

De directeur heeft dus veel woorden nodig om duidelijk te maken dat Feyenoord derde wil worden. Van Persie krijgt later dezelfde vraag en is een stuk bondiger. “De derde plek, dat is de doelstelling.” Krabbendam reageert: “Dankjewel.”

Wordt het tijdperk van Robin van Persie bij Feyenoord een succes? Laden... 46.9% Dat denk ik wel 53.1% Dat denk ik niet 2889 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Almere speelde tegen Feyenoord met gezondheid Jochem Ritmeester van de Kamp’

Een schokkende onthulling van Kenneth Perez in Dit was het Weekend.