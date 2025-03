'Liverpool kijkt tijdens Ajax - Go Ahead niet alleen naar Hato, maar ook naar ander tweetal'

Er is al veel geschreven over de interesse van Liverpool in Jorrel Hato, maar volgens TBR Football willen The Reds van Arne Slot niet alleen de linksback overnemen van Ajax, maar zien zij ook in Mika Godts en Anton Gaaei potentiële versterkingen voor de toekomst.

Hato staat in de belangstelling van vele grote clubs, waaronder Liverpool en Real Madrid. Op zestienjarige leeftijd maakte de speler voor het eerst zijn opwachting in Ajax 1 en vervolgens heeft hij zijn plek nooit meer afgestaan. Hato speelde eerst als centrale verdediger, maar is ondertussen bij Francesco Farioli een vaste waarde linksachter. Voor Liverpool zou de Ajacied een interessante speler zijn, aangezien hij nog maar achttien jaar is en Andrew Robertson meer dan eens laat zien dat hij het niveau van The Reds niet meer echt aankan.

Artikel gaat verder onder video

Onlangs zaten scouts van Liverpool op de tribune bij Ajax - Go Ahead Eagles (2-0), weet TBR Football. Zij zagen Hato een goede wedstrijd spelen, maar kwamen niet alleen voor de linksback naar Amsterdam. Bepaalde bronnen hebben namelijk aan TBR Football-journalist Graeme Bailey verteld dat dit Eredivisieduel ook een soort test was voor Godts en Gaaei. Beide spelers staan dus naar verluidt in de belangstelling van de koploper van de Premier League.

LEES OOK: Van der Gijp kijkt niet naar Almere City - Ajax, maar doet wel een bijzonder pijnlijke uitspraak over Brobbey

Nieuwe Eden Hazard

Voor Godts is het zijn eerste seizoen als basisspeler van Ajax. De Belgische linksbuiten kan uitgroeien tot een goede speler, maar speelt momenteel nog niet consistent goed. De wedstrijd tegen Go Ahead was een van zijn betere wedstrijden; Godts leverde ook een assist af. De negentienjarige aanvaller staat op vier doelpunten en twee assists in negentien Eredivisiewedstrijden en wordt door Engelse scouts vergeleken met Eden Hazard.

Gaaei werd vorig seizoen verketterd in de Johan Cruijff ArenA. Na zijn transfer van Viborg FF liet de Deense verdediger meerdere malen zien (nog) niet goed genoeg te zijn voor Ajax. Dit seizoen is de Mislintat-aankoop met een ware remontada bezig en is hij vaker van waarde. Door de transfer van Devyne Rensch naar AS Roma en de blessure van Youri Regeer is er ook meer druk op zijn schouders komen te liggen. Ook Gaaei was tegen Go Ahead goed voor een assist, zijn vierde van het Eredivisieseizoen.