Opvallende afwezige bij Groningen - Heerenveen, supporters geloven uitleg niet

is zaterdagavond niet van de partij bij sc Heerenveen, dat in de Euroborg de Derby van het Noorden tegen FC Groningen speelt. De boomlange doelman was de afgelopen tijd volop in het nieuws, maar ontbreekt bij de burenruzie wegens ziekte, zo meldt zijn werkgever.

Noppert is onder Robin van Persie tweede keus onder de lat achter Mickey van der Hart. Anderhalve week geleden mocht de eerste keeper van het Nederlands elftal op het WK van 2022 plotseling opdraven in het bekerduel bij Quick Boys. Het bleek een tactische omzetting van Van Persie, die van mening was dat Noppert meer geschikt was bij voorzetten en lange ballen. De omzetting pakte echter verkeerd uit: Heerenveen gaf een 1-2 voorsprong in Katwijk uit handen nadat Noppert de strafschop veroorzaakte waaruit de 2-2 zou vallen, waarna het in de verlenging - uitgerekend na mistasten van de keeper bij een voorzet - helemaal mis ging voor de Friezen: 3-2. Enkele dagen later baarde Van Persie opzien door Noppert in het thuisduel met Ajax in de Eredivisie opnieuw te laten warmlopen. Van een invalbeurt zou het deze keer niet komen, Heerenveen verloor uiteindelijk met 0-2 van de Amsterdammers.

LEES OOK: Niet Noppert, maar andere hoofdrolspeler krijgt de schuld van bekeruitschakeling Heerenveen: 'Interessantdoenerij'

Vanwege zijn reserverol is Noppert de voorbije periode veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Heerenveen. Het Argentijnse San Lorenzo zou de beste papieren hebben om de 2.03 meter lange sluitpost van zijn reserverol te verlossen. Fans van Heerenveen geloven dan ook niet dat Noppert daadwerkelijk ziek is, maar dat de transferperikelen rond zijn persoon de oorzaak zijn van zijn ontbreken in Groningen. "Heeft Noppert hetzelfde virus als Olsson?", vraagt een volger van de club zich af op X. Heerenveen-middenvelder Simon Olsson was er tegen Ajax niet bij, officieel vanwege ziekte, drie dagen na dat duel werd duidelijk dat de Zweed overstapt naar IF Elfsborg in zijn vaderland.

Noppert hetzelfde virus als Olsson? — Geart (@geart45133690) January 25, 2025

