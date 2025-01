Niet Noppert, maar andere hoofdrolspeler krijgt de schuld van bekeruitschakeling Heerenveen: 'Interessantdoenerij'

speelde donderdagavond een onfortuinlijke hoofdrol bij de bekeruitschakeling van sc Heerenveen, maar verschillende analisten wijzen niet de keeper maar zijn trainer Robin van Persie als 'schuldige' aan. De oud-international had zijn eerste keus Mickey van der Hart niet tien minuten voor tijd naar de kant moeten halen, zo meent onder meer het panel van Voetbalpraat op ESPN.

Van Persie besloot om Noppert tien minuten voor tijd binnen de lijnen te brengen. Heerenveen stond op dat moment met 1-2 voor, maar de boomlange sluitpost veroorzaakte vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd de (discutabele) strafschop waaruit Quick Boys langszij kwam. In de daardoor noodzakelijke verlenging tastte Noppert vervolgens mis bij een voorzet, waaruit Levi van Duijn de tweede divisionist naar de kwartfinale van het bekertoernooi kopte.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Robin van Persie verbaast alles en iedereen in de 81ste minuut

Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou spreekt in Voetbalpraat van 'één van de gekste wissels ooit". "Dit is gekker dan de Bosvelt en Robben-wissel onder Dick Advocaat", doelt de Brabander op de geruchtmakende wissel die de toenmalige bondscoach doorvoerde op het Europees Kampioenschap van 2004. "Er is geen enkele aanleiding toe", meent Mossou. "Het voelt al interessantdoenerij, waarom wil je laten zien dat je zo'n creatieve coach bent? Zit Frans Hoek hier per telefoon achter? Bij een voorsprong begrijp ik hier helemaal niets van", aldus de journalist.

LEES OOK: Berichtgeving uit Argentinië kan transfer Noppert in stroomversnelling brengen

Los daarvan vermoedt Mossou dat Noppert niet geheel gefocust binnen de lijnen verscheen vanwege de transferperikelen rond zijn persoon. De tweede doelan van de Friezen wordt namelijk begeerd door het Argentijnse San Lorenzo. "De zaakwaarnemer van Noppert is op dit moment in Buenos Aires, daar is hij al twee dagen met zijn Argentijnse compagnon", weet Mossou. "Noppert is dus ook nog met zijn gedachten bij een hele absurde droomtransfer. Vanuit die gedachten moet hij nog tien minuten invallen in een hele moeilijke bekerwedstrijd." PEC Zwolle-icoon Bram van Polen valt zijn tafelgenoot bij: "Hier zijn geen argumenten voor. Er was geen druk van Quick Boys. Door deze wissel geef je bijna aanleiding om meer richting het doel te gaan."

'Van Persie moet zichzelf dit echec van Heerenveen aanrekenen'

Noppert liep na afloop van de wedstrijd niet weg voor zijn verantwoordelijkheid in een openhartig interview met ESPN. "Ik heb het niet goed gedaan, dan kom je op een moment dat cruciaal is en hen weer vleugels geeft. Dan moet je je echt schamen en dat doe ik ook", sprak de vijfvoudig Oranje-international onder meer. Eindhovens Dagblad-journalist Rik Elfrink zwaait de keeper daarvoor juist lof toe: "Wat een goudeerlijke vent, die Noppert. Groot respect voor zo'n interview", schrijft de PSV-watcher op X. Ook Elfrink wijst vervolgens naar Van Persie: "Vooral zijn trainer Van Persie moet zichzelf dit echec van Heerenveen aanrekenen. Wat een onzin om tien minuten voor tijd een keeper te wisselen. Zogenaamde tactische ingreep, die een gifpil is gebleken", aldus de journalist.

Wat een goudeerlijke vent, die Noppert. Groot respect voor zo'n interview. Vooral zijn trainer Van Persie moet zichzelf dit echec van Heerenveen aanrekenen. Wat een onzin om tien minuten voor tijd een keeper te wisselen. Zogenaamde tactische ingreep, die een gifpil is gebleken. — Rik Elfrink (@RikElfrink) January 16, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Driessen ziet nieuwe Wirtz in Eredivisie rondlopen: 'Hij verdient gelijk een salarisverhoging'

Valentijn Driessen ziet een nieuwe smaakmaker in de Eredivisie.