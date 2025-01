Euroborg ontploft: geboren Groninger schenkt zijn club eerste derbyzege in ruim zeven jaar

FC Groningen heeft een zwaarbevochten en broodnodige zege geboekt. De Trots van het Noorden versloeg het SC Heerenveen van trainer Robin van Persie met 1-0, waardoor het wat ademruimte heeft in de strijd tegen degradatie. Het is het vijfde thuisduel waarin de FC de nul hield, dat is een unicum.

De wedstrijd begon al een kwartier later dan de eigenlijke aanvangstijd. Deze editie van de Derby van het Noorden zou om 21:00 uur beginnen, maar vanwege een medische situatie op de tribune bij FC Groningen werd de wedstrijd uitgesteld. Het ging om de Noordtribune, de harde kern van de club. Om de veiligheid te kunnen garanderen werd er een stop gezet op de toestroom van fans.

Vlak voor de aftrap kwam FC Groningen op X met een positieve update over de situatie. "De medische situatie is onder controle", zo valt te lezen op het sociale medium. Presentator Wouter Bouwman heeft even eerder al live in de uitzending gemeld dat het publiek, dat moest wachten tot de medische interventie was afgerond, inmiddels hun plek op de tribune mocht gaan opzoeken. De wedstrijd begint daardoor, zoals eerder aangegeven, alsnog om 21.15 uur. Het begon met een schitterende sfeeractie van de Noordtribune.

Maar dat was het enige spectaculaire van de eerste helft. FC Groningen was de fellere van de twee ploegen, maar de bezoekers hadden over het algemeen meer de bal. De enige kansen in de eerste 45 minuten waren voor Espen van Ee namens Heerenveen en Stije Resink. Vlak voor rust had FC Groningen wellicht een strafschop moeten krijgen. Leandro Bacuna ging op het Heerenveen-doel af, maar werd onderuit gelopen door Mats Köhlert. Scheidsrechter Danny Makkelie greep niet in, ook de VAR van dienst besloot om dat niet te doen.

De tweede helft was al een stuk levendiger. Beide ploegen leken wat meer uit hun schulp te kruipen en wat meer risico te nemen. Levi Smans kreeg de eerste grote kans van de tweede helft, maar hij stuitte op de uitstekend keepende Etienne Vaessen. De doelman wist zijn ploeg een aantal keer goed op de been te houden.

Na een uurtje waren het de gastheren die de openingstreffer wisten te maken. Luciano Valente kreeg de bal op de rand van de zestien, keek een keer goed en haalde uit. Zijn schot werd van richting veranderd en hobbelde zo achter doelman Mickey van der Hart, die aan de grond genageld stond toe te kijken.

Luciano Valente schiet FC Groningen op voorsprong! 1️⃣-0️⃣#grohee — ESPN NL (@ESPNnl) January 25, 2025

Gebroken record

Het is nog nooit voorgekomen dat FC Groningen vijf thuisduels in de Eredivisie op rij geen tegengoal kreeg, dat is nu dus wel het geval. Okay, er zit twee keer een 0-0 bij maar voor een promovendus is het een knappe prestatie. Daarnaast heeft het een negatieve reeks doorbroken. Aartsrivaal SC Heerenveen won namelijk de laatste vier Derby’s van het Noorden, maar het werden er dus niet vijf op een rij.

Wat betekent dit voor de ranglijst?

FC Groningen springt over Heracles heen, dat op vrijdagavond een knap punt pakte tegen FC Utrecht. Heerenveen blijft op dezelfde plek staan, maar kan eventueel bij ongunstige uitslagen op andere velden nog zakken naar plek twaalf. Het gat met Go Ahead Eagles is 31 punten, de Deventenaren spelen dit weekend thuis tegen FC Twente.