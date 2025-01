Kwakman ergert zich kapot tijdens Groningen - Heerenveen: 'Weet dat Gertjan Verbeek me hierin steunt'

Kees Kwakman stoort zich enorm aan de manier waarop wisselspeler warmloopt tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en sc Heerenveen. De 33-jarige Belg werkt onder begeleiding van een trainer een aantal oefeningen af om zich op te maken voor een eventuele invalbeurt, Kwakman vindt het een ontwikkeling van niets en zegt dat Gertjan Verbeek dat hartgrondig met hem eens is.

In de rustanalyse in De Eretribune op ESPN zegt presentator Aletha Leidelmeijer dat Kwakman één ding is opgevallen. De Volendammer steekt van wal: "Ik weet dat Gertjan Verbeek me hierin steunt", terwijl de regie beelden instart van de warming-up waaraan Peersman wordt onderworpen. "Dit is bij álle clubs, hè?", zegt Kwakman. "Dat is denk ik sinds een jaar of twee gekomen. Daar is iemand mee begonnen en iedereen doet dat nu."

"Alsof die Peersman... die is al 33. Die voetbalt al vanaf zijn vijfde, die kan niet zelf een warming-up doen", vervolgt Kwakman. Presentator Jan-Joost van Gangelen vraagt: "Of worden we oude zeikerds?", maar Kwakman houdt vol: "Je moet die jongens ook gewoon een beetje verantwoording geven, toch?" Marciano Vink is het met zijn tafelgenoot eens. "Dit is belachelijk. Ik kan dit begrijpen als je met vijf jongens in de hoek moet warmlopen. Dan gaan er twee hangen, dan snap ik het. Maar dit is één op één", aldus de oud-prof.

Peersman loopt vooralsnog overigens vruchteloos warm. De verdediger is nog niet binnen de lijnen gebracht door trainer Dick Lukkien. De Derby van het Noorden, die door een noodgeval op de tribunes vijftien minuten later begon, is op het moment van schrijven een klein uur aan de gang, het wachten is nog altijd op het eerste doelpunt van het duel.

