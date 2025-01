Aftrap Groningen - Heerenveen om trieste reden vijftien minuten uitgesteld

De aftrap van de Derby van het Noorden tussen FC Groningen en sc Heerenveen is zaterdagavond met een kwartier uitgesteld. ESPN-verslaggever Wouter Bouwman maakt vanuit de Euroborg melding van een medisch noodgeval op de Noordtribune.

Het was de bedoeling dat het duel tussen de huidige nummers tien (Heerenveen) en vijftien (Groningen) van de Eredivisie om 21.00 uur zou aanvangen, maar dat tijdstip is aangepast naar 21.15 uur. "Zojuist werd hier bekendgemaakt dat we een kwartier later gaan starten", zegt Bouwman. "Dat heeft te maken met een medisch noodgeval op de Noordtribune", legt de verslaggever uit.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen FC Groningen en sc Heerenveen

Artikel gaat verder onder video

"Daar wordt iemand geholpen, uiteraard. Dat betekent dat de instroom van publiek is gestopt. Er komt niemand meer in, dat komt dus omdat die mensen buiten staan te wachten. Daarom gaan we later beginnen, ook om diegene de kans te geven om geholpen te worden", aldus Bouwman.

LEES OOK: Opvallende afwezige bij Groningen - Heerenveen, supporters geloven uitleg niet

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Aftrap FC Groningen - sc Heerenveen om 21:15 uur wegens een medisch noodgeval op de tribune #grohee — ESPN NL (@ESPNnl) January 25, 2025

FC Groningen komt vlak voor uitgestelde aftrap met goed nieuws

Vlak voor de aftrap komt FC Groningen op X met een positieve update over de situatie. "De medische situatie is onder controle", zo valt te lezen op het sociale medium. Bouwman heeft even eerder al live in de uitzending gemeld dat het publiek, dat moest wachten tot de medische interventie was afgerond, inmiddels hun plek op de tribune mocht gaan opzoeken. De wedstrijd begint daardoor, zoals eerder aangegeven, alsnog om 21.15 uur.

De medische situatie is onder controle. De aftrap van de Derby van het Noorden is om 21.15 uur. https://t.co/1FVbwd1Hvs — FC Groningen (@fcgroningen) January 25, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woeste reacties om heftig moment bij Heerenveen - Ajax: ‘Hij is niet goed bij zijn hoofd’

Eén speler heeft zich tijdens sc Heerenveen - Ajax niet populair gemaakt.