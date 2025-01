Danny Makkelie vier dagen na historisch slechte prestatie weer gigantisch onder vuur

Danny Makkelie heeft zich in de eerste helft van FC Groningen – sc Heerenveen (0-0 ruststand) niet populair gemaakt bij de supporters van de thuisploeg. De scheidsrechter spaarde meermaals een speler van Heerenveen opzichtig.

In de achttiende minuut van de wedstrijd verspilde Mats Köhlert de bal aan een tegenstander, waarna FC Groningen kon counteren via Leandro Bacuna. De rechtsback van Groningen speelde Köhlert vervolgens uit, waarna de flankspeler van Heerenveen aan de noodrem trok en Bacuna met twee handen, zonder enige intentie om de bal te spelen, de doorgang versperde. “Dit zijn normaal gesproken overtredingen waarvoor je vaak later in een wedstrijd wél geel geeft als scheidsrechter…”, zei ESPN-commentator Martijn van Zijtveld bij het zien van de herhaling.

Zes minuten later ging Makkelie opnieuw opmerkelijk soepel om met de spelregels en opnieuw was Groningen daar ontevreden over. Marcus Linday werd reglementair van de bal gezet door Steije Resink, waarna de middenvelder van Groningen een counter opzette. Linday probeerde zijn balverlies te corrigeren en trapte Resink vervolgens van achter neer. “Ook een vervelende overtreding eigenlijk”, oordeelde Zijtveld ditmaal, maar opnieuw hield Makkelie de kaarten op zak.

Op de slag van rust haalde Makkelie zich opnieuw de woede van de Groningen-supporters op de hals. Heerenveen-verdediger Sam Kersten plaatste in de eigen zestien zijn linkerhand opzichtig in de rug van de doorgebroken Brynjólfur Willumsson, waarna de spits van Groningen ten val kwam. Makkelie floot echter niet voor een overtreding. "Dit is gewoon een penalty", zei analist Marciano Vink in de rust bij De Eretribune van ESPN.

Veel televisiekijkers, en dan met name fans van Groningen, uiten op X hun onvrede over het optreden van Makkelie. “Wat is die Makkelie ook weer op z'n eigen manier aan het fluiten zeg. Alles maar afdoen zonder kaart. Vasthouden is gewoon 'n gele kaart. Fluit gewoon volgens de regels”, uit iemand bijvoorbeeld zijn ergernis op X. "Voor het eerst in 15 jaar geen gele kaart in de eerste helft tussen Groningen en Heerenveen", zei presentator Jan Joost van Gangelen in de rust bij ESPN.

Het is niet de eerste keer deze week dat het fluiten van Makkelie voor ophef zorgt. Afgelopen dinsdag werd de arbiter in het buitenland overladen met kritiek na een discutabel optreden in de Champions League bij Benfica – Barcleona (4-5).

