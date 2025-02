Heerenveen scherpt kaartverkoop aan en weert uitpubliek na 'diverse incidenten'

sc Heerenveen - AZ zal op zondag 2 maart zonder uitsupporters gespeeld worden. De clubleiding van de Friese ploeg is ongeregeldheden zat en heeft na 'diverse incidenten bij eerdere edities' besloten om de Alkmaarse fans te weren. Bovendien zijn er andere maatregelen genomen.

Het affiche tussen beide clubs staat de afgelopen jaren wat onder druk. Daarom heeft de burgemeester van Heerenveen besloten dat AZ-fans niet welkom zijn voor de komende ontmoeting in Friesland, op advies van de driehoek. 'Dit betekent echter dat de druk op de verkoop van kaarten in de thuisvakken toeneemt', schrijft Heerenveen in een statement.

Voor de veiligheid van de supporters van de club heeft Heerenveen ervoor gekozen om clubkaarthouders geen mogelijkheid te bieden om een kaartje te kopen. Alleen seizoenskaarthouders en maximaal twee gasten daarvan mogen de wedstrijd bezoeken. Heerenveen heeft ook nog een verzoek voor deze laatste groep mensen: "We doen dan ook een dringend beroep op onze eigen seizoenkaarthouders om zorgvuldig om te gaan met het bijkopen van extra tickets, zodat we samen een mooie en onbezorgde voetbalmiddag kunnen beleven."

sc Heerenveen heeft besloten de eigen kaartverkoop tegen AZ op zondag 2 maart aan te scherpen. Daarnaast is er geen kaartverkoop voor het uitvak. Dit besluit is genomen naar aanleiding van diverse incidenten bij eerdere edities tussen sc Heerenveen en AZ. — sc Heerenveen (@scHeerenveen) February 6, 2025

