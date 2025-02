Opnieuw enorme arbitrale flater in Eredivisie, Van Persie witheet: 'Stelletje amateurs!'

De arbitrage in de Eredivisie heeft zaterdagavond weer een modderfiguur geslagen. Tijdens het duel tussen sc Heerenveen en Fortuna Sittard (2-2) stonden er gedurende zo'n dertig seconden elf veldspelers van Fortuna op het veld in het Abe Lenstra Stadion. De oorzaak? Een misverstand bij een wissel van trainer Danny Buijs.

Bij een 2-1 stand in het voordeel van de thuisploeg besloot Buijs om in te grijpen bij Fortuna. De trainer bracht in de 88ste minuut Owen Johnson en Darijo Grujcic in het veld. Het was de bedoeling dat Ryan Fosso en Jasper Dahlhaus het veld zouden verlaten. Laatstgenoemde heeft dat in eerste instantie echter niet gedaan. Niemand op het veld leek het door te hebben, waarna er werd doorgevoetbald.

Scheidsrechter Erwin Blank besloot na dertig seconden alsnog te fluiten, waarna vierde official Luuk Timmer nogmaals zijn bord in de lucht stak. Vanaf dat moment werd duidelijk dat Dahlhaus het veld nog moest verlaten. Het zorgde voor een flink wat verontwaardiging bij Van Persie. "Hoe is dit in godsnaam mogelijk man. Stelletje amateurs”, riep hij de vierde man toe.

Van Persie ontstelt na afloop

Voor de camera van ESPN is Van Persie na afloop van het duel verbouwereerd. "Voorafgaand aan de tegengoal vind ik heel bijzonder, want Fortuna Sittard die staat een minuut lang voorafgaand aan die ingooi met twaalf man op het veld. Dan denk ik bij mijzelf: ik wist niet dat dat mocht. Blijkbaar mag dat gewoon, kan dat gewoon. Dat je een minuut lang met twaalf man op het veld staat."

"Dit kun je toch niet bedenken?!", vervolgt Van Persie zijn relaas. "Dat dit gewoon is toegestaan. Normaal gesproken praat ik nooit met scheidsrechters en laat ik hun altijd hun werk doen. Maar het kan toch niet zo zijn dat ze een minuut lang voorafgaand aan die ingooi en de corner met twaalf man staan te spelen? Dat is toch ondenkbaar? Dus ik stelde de vraag aan de vierde official: moeten jullie daar niet iets mee?"

Als het aan Van Persie ligt, dan was de 2-2 van Fortuna afgekeurd door Blank. "Je kunt toch niet met twaalf spelen? Dat is toch gewoon ondenkbaar. Ik kan daar echt niet bij. Nogmaals, ik laat iedereen in hun waarde, maar dit is echt schandalig."

Hier het moment te zien dat Fortuna Sittard met elf veldspelers in het veld stond🧐#heefor pic.twitter.com/mF4zU2LsDz — ESPN NL (@ESPNnl) February 1, 2025

