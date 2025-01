Technisch directeur Fortuna Sittard reageert op Ajax-geruchten rond Halilovic

Américo Branco, technisch directeur van Fortuna Sittard, bevestigt dat hij veel telefoontjes krijgt voor . De directeur van de Limburgers wil echter niet verklappen of er ook vanuit Ajax gehengeld is naar de smaakmaker van Fortuna.

"Ik kan hier niet publiekelijk 'ja' of 'nee' zeggen", reageert Branco als hem wordt gevraagd of Ajax heeft gebeld voor Halilovic. "Ik krijg veel telefoontjes voor Alen. Hij is een goede speler en de fans houden van hem. Hij heeft zijn draai gevonden in Sittard en we hopen hem tot het einde van het seizoen te behouden."

Artikel gaat verder onder video

Kamperman stelt vervolgens dat een van die telefoontjes van Ajax was, waarna Branco moet lachen. "Nee, nee, nee. Dat moet je aan Alex Kroes (technisch directeur Ajax, red.) vragen, niet aan mij."

LEES OOK: Halilovic deelt forse sneer uit aan zijn eigen club Fortuna Sittard

Rafael van der Vaart heeft meermaals een lans gebroken voor Halilovic. In de ogen van de oud-middenvelder zou Ajax de 28-jarige Kroaat direct op moeten pikken. "Rafael en Alen waren teamgenoten en zijn goede vrienden. Ik respecteer de mening van Rafael, hij was een grote voetballer. Hij kent voetbal als geen ander. Ik denk dat veel clubs naar een speler als Halilovic kijken. Misschien komt hij beter tot zijn recht in een team dat meer balbezit heeft. Maar zolang hij bij Fortuna speelt, ben ik een blij man.”

LEES OOK: Van der Vaart wil Ajax-berichten laten lezen: ‘Ze vinden hem goed, maar te wisselvallig’

Branco hult zich in nevelen over vraagprijs voor Halilovic

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Keuzes op de transfermarkt leiden bij Ajax tot 'spanning' tussen Farioli en directie

Francesco Farioli en Alex Kroes botsen intern over het transferbeleid van Ajax, zo meldt clubwatcher Johan Inan.