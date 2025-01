Halilovic deelt forse sneer uit aan zijn eigen club Fortuna Sittard

heeft na de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles (0-3) een sneer uitgedeeld aan zijn eigen club. Volgens de spelmaker heeft Fortuna ‘een van de slechtste velden’ van de Eredivisie.

Halilovic krijgt in een interview met ESPN de vraag of het mogelijk is om goed te voetballen op het veld van Fortuna. “Ja, dat is mogelijk. Dat hebben zij (Go Ahead Eagles, red.) bewezen. Zij probeerden de hele wedstrijd te voetballen. Het is geen goed veld, ik vind het een van de slechtste velden van de competitie. Maar ze hebben ons laten zien dat je op dit veld kunt domineren en veel kansen kunt creëren.”

Door een hattrick van Jakob Breum was Go Ahead vrijdagavond veel te sterk voor Fortuna bij de hervatting van de Eredivisie. Waar is het grote verschil door te verklaren? “Ik weet het niet. De eerste helft ging naar mijn idee gelijk op. Ze scoorden uit hun tweede kans, terwijl wij veel corners hadden en veel het strafschopgebied zochten. De tweede goal heeft ons de nek omgedaan. We hadden misschien wel twee keer kunnen scoren met onze kansen, maar zij wel vijf keer.”

Over zijn eigen optreden is Halilovic overwegend positief. “De eerste helft ging wel aardig. Ik heb een paar goede passes gegeven en twee schoten afgevuurd. Ook qua fitheid voelde ik me goed. Maar als je 0-3 verliest, heb je geen goed gevoel.” Hij was dan ook niet blij met zijn wissel in minuut 54, bij een 0-2 stand. Verslaggever Vincent Schildkamp dacht een ‘cynische’ reactie te zien. “Ik was niet boos, gewoon een beetje teleurgesteld”, zegt Halilovic er zelf over. “Ik weet wat te bieden heb op het veld. Ik wist dat de wedstrijd in de laatste dertig minuten open zou zijn en dan kan ik gevaarlijk worden. Maar ik neem er genoegen mee.”

Transfer voor Halilovic?

De nummer 10 van Fortuna wordt alom gezien als de beste speler van de Limburgse club. Analist Rafael van der Vaart, een goede vriend van Halilovic, tipt hem regelmatig voor een transfer. Volgens Van der Vaart zou Halilovic in een betere ploeg ook aanhaken en zou hij bij Ajax zelfs de beste speler zijn. Halilovic toont zich echter zelfbewust. Ik heb bij FC Barcelona en AC Milan gespeeld toen ik jong was, dus toen zat ik bij grote clubs. Maar ik heb mezelf toen niet kunnen bewijzen. Nu ben ik bij Fortuna en beleef ik een goed seizoen.”

“Ik ben volwassener, ben veranderd en heb een betere kijk op het voetbal. Ik denk zelf niet aan de grootste clubs, maar wel aan ploegen die het balbezit domineren en het spel maken. Bij dat soort ploegen kunnen spelers als ik bruikbaar zijn. Als ik dat hier kan, kan ik dat ook bij grotere clubs”, vermoedt de 28-jarige Kroaat, die nog niet weet of hij na de winterse transferdeadline nog in Sittard speelt. “Daar ben ik niet mee bezig. Ik was bezig met deze wedstrijd. In het voetbal weet je nooit wat er gebeurt, maar ik ben gelukkig hier.”