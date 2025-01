Jakob Breum zet topvorm voort met hattrick in eerste wedstrijd van 2025

Het eerste Eredivisieduel van 2025, tussen Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles, is met een 0-3 zege een prooi geworden voor de ploeg uit Deventer. was verantwoordelijk voor alle doelpunten. In een matige wedstrijd leunde de ploeg van Paul Simonis voornamelijk op de counter. Tweemaal was de Deen hierin effectief, waarna hij zijn hattrick completeerde door na een verzorgde aanval een afgeslagen voorzet overtuigend binnen te schieten.

De eerste wedstrijd na de winterstop was een duel tussen Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles, twee ploegen die in de eerste seizoenshelft goed presteerden. Zowel de Limburgers als de Deventenaren behaalden 25 punten en bereikten daarmee het linkerrijtje. Daarmee hielden de overeenkomsten tussen beide ploegen niet op. Bij beide ploegen waren er deze transferperiode enkel nog uitgaande transfers, en beide trainers kozen in dit duel voor basisdebutanten. Aan de kant van Kowet maakte doelman Jari de Busscher zijn eerste Eredivisie-minuten, terwijl Edouard Michut en Luka Tunjic bij de ploeg van Danny Buijs voor het eerst aan de aftrap verschenen.

Voordat de desbetreffende aftrap was genomen, konden de spelers alweer de catacomben opzoeken. Door een overvloed aan fakkels bij de Fortuna-aanhang ontstond er een dichte rook, die pas na een klein kwartier voldoende weggetrokken was om te kunnen starten. Zonder deze belemmering viel er echter nog steeds weinig te zien, want door de nodige overtredingen en het matige veld kwam de wedstrijd maar moeizaam op gang. Spelers gleden meermaals weg, terwijl de bal meermaals wegstuitte over losliggende graspollen. De thuisploeg hanteerde zodoende veelvuldig de lange bal richting de hardwerkende Alessio da Cruz, maar ondanks de nodige druk lukte het Fortuna niet om tot kansen te komen. Go Ahead, dat vanuit de omschakeling de voetballende oplossing probeerde te zoeken, vertrouwde op de individuele kwaliteiten van haar buitenspelers. Met een indraaiende corner was Olivier Edvardsen dichtbij, maar zijn poging werd van de lijn gehaald door Jasper Dahlhaus.

Waar de 23-jarige linksback daar nog een doelpunt voorkwam, liet hij zich bij de 0-1 voor de bezoekers wel erg eenvoudig uitspelen. Met zijn tempoversnelling haalde Oliver Antman vervolgens de achterlijn, waarna hij Breum een niet te missen kans gunde. Even later had de Finse buitenspeler na een snelle counter het eindstation moeten zijn, maar door een ondermaatse pass van O. Edvardsen werd de hoek te lastig. Fortuna, dat het leeuwendeel van het balbezit (circa 65 procent) had, begon ondertussen steeds meer aan te dringen. Een handige poging van Da Cruz werd van dichtbij geblokt, terwijl de Go Ahead-doelman een voorzet van Ryan Fosso ternauwernood over zijn eigen lat tikte. Het tempo van de wedstrijd bleef ondertussen laag, mede door de vele onderbrekingen: van de 45 minuten was de bal slechts 24 minuten in het spel.

De eerste minuten van het tweede bedrijf vormden hiermee een groot contrast: een paar snelle aanvallen resulteerden in enkele aardige mogelijkheden. De laatste kans was voor Breum, die na een lange bal naar binnen trok en vanuit een lastige hoek overtuigend binnenschoot. Vervolgens trokken de bezoekers zich opnieuw terug rond het eigen strafschopgebied. Enkele Fortuna-pogingen wisten de verdediging van Go Ahead te passeren, maar schoten van Da Cruz, Kristoffer Peterson en Makan Aïko waren nimmer tussen de palen. Door goed druk te zetten hielden de Limburgers de opponent in eerste instantie op eigen helft, maar naarmate de tijd wegtikte groeiden de ruimtes en zocht Go Ahead mondjesmaat de weg richting het doel van Mattijs Branderhorst. Victor Edvardsen kreeg zelfs een grote kans op de derde treffer van de avond, maar raakte de bal na een inzet van Breum verkeerd. Toen een Fortuna-verdediger een voorzet kort voor tijd voor de voeten van de Deense uitblinker kopte, verscheen alsnog de 0-3 op het scorebord. Daarmee kent Go Ahead een goed begin van het nieuwe jaar, terwijl Danny Buijs terug naar de tekentafel moet.

