Eredivisie-hervatting in 2025 nog voor de aftrap gestaakt

De hervatting van Eredivisie in 2025 met het duel tussen Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles is vrijdagavond vlak voor de aftrap uitgesteld. Het was de bedoeling dat de beide ploegen om 20.00 uur het nieuwe jaar af zouden trappen, maar scheidsrechter Rob Dieperink stak daar een stokje voor. Uiteindelijk brachten de bezoekers uit Deventer de bal een klein kwartier later aan het rollen.

Voorafgaand aan het duel werd er door de supporters van Fortuna Sittard vuurwerk afgestoken. Daarop volgde een forse rookontwikkeling, waarop Dieperink besloot om het duel nog niet te laten starten. Na enkele minuten besloot Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis om zijn manschappen na binnen te sturen. Opvallend genoeg liet Fortuna Sittard-coach Danny Buijs zijn spelers gewoon op het veld staan.

Dat was geen hele gekke beslissing van de oefenmeester, aangezien het in Sittard momenteel twee graden onder nul is. De forse rookontwikkeling in het Fortuna Sittard Stadion had nog een negatieve bijkomstigheid, zo gingen er in het stadion enkele brandalarmen af, meldde commentator Vincent Schildkamp.

De rook vertrok uiteindelijk, iets langzamer dan gehoopt, uit het koude Sittard. Uiteindelijk bracht Go Ahead Eagles met een kleine vijftien minuten vertraging het voetbaljaar 2025 aan het rollen.

Kwakman niet blij met actie Fortuna Sittard-supporters

Dat de supporters van Fortuna Sittard bij de hervatting van de Eredivisie massaal vuurwerk afstaken kon op weinig goedkeuring rekenen bij analist Kees Kwakman. "Zouden ze nou trots zijn die supporters? Dat de wedstrijd een kwartier is uitgesteld. Zouden ze nu tegen elkaar zeggen van: yes jongens, dat hebben we mooi voor elkaar?", aldus de analist.

"Je ziet ze voor de warming-up al klaarstaan met hun bivakmutsen, want ze mogen niet herkend worden natuurlijk. En dan weet je al dat het tien minuten later wordt. Het is ook niet koud ofzo. Ik ben misschien een oude lul, maar vuurwerk. Ja, top, leuk. Lekker voetballen", besluit Kwakman cynisch.

In een ijskoud Zuid-Limburg is - na een kleine vertraging - afgetrapt voor Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles.



🟢 0-0 🦅 / #FORGAE [1'] — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) January 10, 2025

