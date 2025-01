Go Ahead Eagles hakt knoop door over veroordeelde Amofa

mag deze winter vertrekken bij Go Ahead Eagles, zo meldt Voetbal International. De centrale verdediger raakte onlangs in opspraak nadat hij werd veroordeeld voor het mishandelen van zijn vriendin. Sindsdien behoort hij niet meer tot de wedstrijdselectie van Paul Simonis.

Amofa begon het seizoen bij Go Ahead Eagles als basisspeler, maar raakte zijn plek na vier duels in alle competities kwijt. In november kwam naar buiten dat Simonis hem per direct uit de selectie had gezet. De mandekker zou kampen met motivatieproblemen, maar mocht na een gemist duel weer op de bank plaatsnemen.

Sinds begin december doet Simonis helemaal geen beroep meer op Amofa. De verdediger kreeg een taakstraf van zestig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken opgelegd voor het mishandelen van zijn vriendin. Amofa zelf ontkent de beschuldigingen aan zijn adres. Sinds de veroordeling kan de 26-jarige rechtspoot niet meer op een plek in de wedstrijdselectie rekenen.

Nu mag Amofa volgens VI dus vertrekken bij Go Ahead. De centrale verdediger stond afgelopen zomer al in de belangstelling van sc Heerenveen, dat hem graag wilde huren, maar daar staken de Deventenaren een stokje voor. Sindsdien is Amofa al niet meer gelukkig in De Adelaarshorst. Afgelopen zomer tekende hij nog een nieuw contract tot medio 2027.

