Jamal Amofa duwt partner na bruiloft uit rijdende auto en deelt klappen uit

Go Ahead Eagles-verdediger heeft een taakstraf opgelegd gekregen wegens het mishandelen van zijn partner op 26 augustus van dit jaar, zo schrijft De Stentor, dat aanwezig was bij de zitting, in een uitgebreid rechtbankverslag. Amofa zou zijn partner uit een rijdende auto hebben geduwd.

De nacht na de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk ontstond er toen Amofa op de A1 rijdt een flinke discussie. Volgens de officier van justitie is die discussie op de vluchtstrook uit de hand gelopen. De verdediger van Go Ahead Eagles, die in de belangstelling van Almere City staat, zou zijn partner uit een rijdende auto hebben geduwd. Daar bleef het niet bij, want Amofa zou vervolgens nog trappen en klappen hebben uitgedeeld aan het slachtoffer.

Vervolgens is er direct aangifte gedaan. Mede door verklaringen van objectieve getuigen achtte de officier van justitie het verhaal bewezen. Er is Amofa onlangs een taakstraf van zestig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken opgelegd. Amofa zelf ontkent de aantijgingen. De voetballer geeft naar eigen zeggen niemand uit een auto geduwd, maar houdt het bij 'een worsteling op de vluchtstrook.'

Rechter beslist

De advocaat van Amofa pleitte voor vrijspraak, aangezien hij zijn vraagtekens heeft bij de verklaringen van de getuigen. Dat komt omdat de verklaringen volgens hem woordelijk vrijwel identiek zouden zijn. Vrijdag heeft de rechtbank echter besloten hier niet in mee te gaan. Amofa, die in beroep gaat, heeft een taakstraf opgelegd gekregen van 100 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.