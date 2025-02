Abe Lenstra Stadion valt in 69ste minuut plots stil na akelig incident

Een akelig moment zaterdagavond bij het duel tussen sc Heerenveen en Fortuna Sittard. Bij een 1-1 tussenstand werd het spel na 69 minuten stilgelegd door scheidsrechter Erwin Blank vanwege een ongelukkig moment met Fortuna-verdediger in de hoofdrol.

De ploeg van trainer Robin van Persie was bezig met een aanval in de zestien van de bezoekers, sc Heerenveen-aanvaller Eser Gürbüz besloot uit te halen. Het zeventienjarige talent deed dit echter vol in het gezicht van de 35-jarige Fortuna-verdediger. Hij stond nog op om de verdedigende actie voort te zetten, maar ging uiteindelijk toch naar de grond.

De aanwezige toeschouwers in het Abe Lenstra Stadion vielen daarop stil en de medische hulp snelde toe naar Pinto, die bewusteloos op het veld leek te liggen. De toegesnelde medici haalden naast een brancard ook enkele doeken tevoorschijn om de Fortuna-verdediger af te schermen.

"Het is een wonder dat de aanvoerder van Fortuna vervolgens opstaat om weer mee te doen, maar daarna moet hij toch eventjes capituleren", aldus ESPN-commentator Teun de Boer. "Hij kreeg hem zo ongenadig hard midden in het gezicht. Hoe is het toch mogelijk dat hij daarna nog opstond om verder te spelen? Dat moet het instinct zijn van een voetballer die niet van opgeven weet. Dit beeld bewijst hoe hard het allemaal ging. Dit zijn niet de beelden die wij willen zien."

Uiteindelijk werd Pinto na een minuut of drie op de brancard gehesen en ging hij onder luid applaus van zowel de Heerenveen- als Fortuna-supporters in het stadion per brancard het veld af. Pinto werd vervangen door Josip Mitrovic. De wedstrijd kon uiteindelijk na zo'n vier minuten te hebben stilgelegen weer worden hervat.

