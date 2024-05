Max Verstappen duikt enkele uren voor teleurstellende race op met Oranje-international

is zaterdag aanwezig bij de Grand Prix van Monaco. De verdediger van Liverpool en het Nederlands elftal was ’s ochtends met Max Verstappen, enkele uren voordat de Formule 1-coureur teleurstelde in de kwalificatierace.

Van Dijk meldt zich binnenkort bij Oranje voor de voorbereiding op het EK dat volgende maand van start gaat in Duitsland. De aanvoerder van Oranje geniet eerst nog van vakantie en is dit weekeinde op uitnodiging van Verstappen in Monaco. Zaterdagochtend dronken de twee samen een 0.0-biertje op een boot. Het tafereel werd door de paparazzi in het Franse prinsdom vastgelegd.

Voor Verstappen verliep de kwalificatie voor de race van zondag vervolgens teleurstellend. De regerend wereldkampioen eindigde als zesde en moest de poleposition uiteindelijk laten aan Charles Leclerc.

🇳🇱 Max Verstappen & Virgil van Dijk in Monaco for the F1 today! 😎🍻 pic.twitter.com/vKzmCy7XPa — EuroFoot (@eurofootcom) May 25, 2024 😎 Max Verstappen ve Virgil van Dijk.pic.twitter.com/Bm5JTxpwRZ — Formula Türkiye 🇹🇷 (@FormulaTurkiye) May 25, 2024

