Bart Vriends gelooft zijn oren niet na opmerking Johan Bakayoko en reageert vol verbazing

heeft in de Cor Potcast van FC Afkicken een boekje opengedaan over de trainingen van PSV. Volgens de Belgische vleugelaanvaller deelt Shurandy Sambo in vergelijking met alle andere spelers van de Eindhovenaren de meeste panna's uit in een rondo voorafgaand aan de trainingssessie.

In de Cor Potcast geeft Bakayoko aan dat de rondo's bij PSV serieus genomen worden. Het is voor een speler pijnlijk om door de benen gespeeld te worden: "Wij zijn echt heel vervelend, als iemand een panna krijgt gaat iedereen duwen en gaat iedereen z'n broek omlaag doen", zegt een lachende Bakayoko, die merkt dat Tygo Land degene is die het vaakst in het midden van een rondo een panna om de oren krijgt.'

Sambo, die dit seizoen nauwelijks aan spelen toekomt bij PSV en in de zomer vertrekt, deelt volgens Bakayoko de meeste panna uit. Het zorgt voor verbazing bij Vriends, die vorig seizoen bij Sparta Rotterdam samenspeelde met Sambo: "Ja? Dat heeft hij bij ons niet laten zien", zegt Vriends, waarna Bakayoko het uitlegt: "Ja, elke rondo minimaal wel één. Het is bizar, altijd dezelfde manier", vertelt de Belgisch international.

