Voor de derde keer dit seizoen Talent van de Maand: ‘Niet de vraag óf, maar wanneer hij gaat vertrekken’

PSV-aanvaller is dankzij zijn goede prestaties in april voor de derde keer dit seizoen verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand. Het is de vierde keer in totaal dat hij deze prijs in ontvangst mag nemen. Bakayoko heeft zijn vierde uitverkiezing te danken aan zijn ‘effectiviteit’. In april verzorgde hij namens PSV niet enkel een assist, maar was hij ook driemaal viermaal trefzeker.

“PSV beleeft niet alleen als team een topseizoen, ook Bakayoko blinkt als individu al het hele jaar uit. De 21-jarige Belg is door een uitstekende maand april voor de derde keer dit seizoen - en de vierde keer in totaal - Johan Cruijff Talent van de Maand”, zo meldt ESPN donderdagmiddag. Bakayoko was in april niet te houden. De Belg scoorde in de uitwedstrijd tegen Excelsior, thuis tegen AZ en Vitesse én op bezoek bij sc Heerenveen. Hij verzorgde in het thuisduel met AZ bovendien ook een assist, waardoor hij een groot aandeel had in de 5-1 zege.

Artikel gaat verder onder video

Bakayoko staat dankzij zijn vier doelpunten en assist in april inmiddels op elf doelpunten en negen assists in dertig competitiewedstrijden. “Dat Bakayoko een goed seizoen heeft, is een understatement. Van alle spelers in de grote competities van Europa met minstens twintig goals + assists is de Belg de twee na jongste. Alleen Jude Bellingham (zeventien goals, vier assists) en Florian Wirtz (elf goals, elf assists) zijn nog jonger dan de Rode Duivel”, zo klinkt het. Bakayoko werkte in april zijn statistieken dus aardig bij. “Wat hem in april zo speciaal maakte, was zijn effectiviteit. De buitenspeler maakte vier doelpunten, die gezamenlijk slechts 1,0 expected goals noteerden.”

De goede prestaties van Bakayoko dit seizoen blijven uiteraard niet onopgemerkt. De Belgisch international had PSV afgelopen zomer al kunnen verlaten, toen naast Burnley ook Brentford serieus werk wilde maken van zijn komst naar de Premier League. Bakayoko bleef PSV echter trouw. Komende zomer lijkt het ideale moment voor een stap hogerop. De aanvaller krijgt met het Europees Kampioenschap in Duitsland mogelijk nóg een mooie kans om zich verder in de kijker te spelen. “Door het goede seizoen van Bakayoko is het niet de vraag óf, maar wanneer hij gaat vertrekken uit Eindhoven”, zo schrijft ESPN.

Algemeen directeur Marcel Brands van PSV schoof onlangs nog aan in het programma Goedemorgen Eredivisie en ging onder meer in op een mogelijke transfer van Bakayoko. Brands vertelde dat de aanvaller zeker niet ‘goedkoper’ is geworden. “Bakayoko heeft dit jaar weer een stap gemaakt. Hij zal echt niet tot zijn 26ste bij ons blijven, maar het ligt er wel aan welke club er komt. Als er een heel grote club komt, wat zeg je dan?”, stelde Brands de vraag. Voor een bedrag van 35 miljoen euro mag Bakayoko in elk geval niet weg, voegde de bestuurder er nog aan toe. Zijn collega Earnest Stewart reageerde begin dit kalenderjaar in Studio Voetbal nog heel eerlijk op de vraag of hij verwacht dat de Belg na de zomer nog speler is van PSV.

