Branco van den Boomen staat op podium in theater en krijgt zeer pijnlijke opmerking naar zich toe

is maandag in het Luxor Theater in Rotterdam op pijnlijke wijze herinnerd aan de 6-0 nederlaag van zijn Ajax eerder dit seizoen tegen Feyenoord. Dat onthult Lars van Velsum, presentator van de podcast De Eerste De Beste van FC Afkicken, die aanwezig was bij de theatershow van de Cor Potcast in Rotterdam.

"Ik was maandag bij de Cor Potcast in het theater en daar was een mooi moment", begint Van Velsum in de podcast De Eerste De Beste, die daarin de laatste actualiteiten en de randzaken rondom de Keuken Kampioen Divisie wekelijks bespreekt: "Ze hadden het over penalty's nemen en in het publiek gingen ze mensen zoeken om teams te maken. Denzel Dumfries zat in de zaal en Van den Boomen ook. Die gingen dus penalty's nemen", vertelt Van Velsum, die tijdens het nemen van de strafschoppen een bijzonder incident zag plaatsvinden.

Artikel gaat verder onder video

"Het was in het Luxor in Rotterdam en Van den Boomen legt aan en iemand schreeuwt: 6-0! Dat was echt een mooi momentje", zegt Van Velsum. Met de opmerking '6-0' doelde een Feyenoord-supporter op de beschamende nederlaag die Van den Boomen in de tweede seizoenshelft leed met Ajax op bezoek bij de nummer twee van de Eredivisie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen: 'Te gek voor woorden als hij de nieuwe trainer van Ajax wordt'

Johan Derksen noemt het in Vandaag Inside 'te gek voor woorden' dat de Italiaan Francesco Farioli mogelijk de nieuwe trainer van Ajax wordt.