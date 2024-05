Arne Slot wijst dieptepunt in drie jaar Feyenoord aan: 'Daar ben ik niet trots op'

Na drie jaar zit het dienstverband van Arne Slot bij Feyenoord erop. De trainer won de landstitel en de KNVB Beker in Rotterdam, maar beleefde met het verliezen van de Conference League-finale tegen AS Roma in 2022 ook een dieptepunt.

In gesprek met ESPN zegt Slot dat hij, ondanks een overwegend succesvol dienstverband, uiteraard tegenslagen heeft gekend. “Het bereiken van de finale was al heel mooi, maar als je hem dan verliest en de eerste, en enige, trainer in de historie bent van Feyenoord die een finale heeft verloren, dan ben je daar niet trots op. Dit seizoen waren er vlak voor de winterstop twee cruciale wedstrijden die we niet wisten te winnen. Eentje was Atlético Madrid-uit en de ander was PSV. Daarom vond ik het nog knapper hoe we in de tweede seizoenshelft terug zijn gekomen”, zegt Slot.

De trainer, wiens toekomst bij Liverpool lijkt te liggen, weet wat hij gaat missen aan Feyenoord. “De mensen, de relaties, hoe je met elkaar kan werken en hoe je met elkaar omgaat, maar toch ook wel de connectie met de supporters”, somt hij op. “Mijn afscheidsinterview zal binnenkort wel komen en daar heb ik ook wel gezegd dat ik nog maar moet hopen dat ik in de toekomst hetzelfde waarderingsniveau kan bereiken als ik hier heb bereikt. Dat is wel heel bijzonder geweest.”

Het publiek ging zondagmiddag tijdens de wedstrijd tegen Excelsior (4-0 zege) voor de laatste keer staan voor Slot, die zijn afscheid beleefde als een bijzondere dag. “De laatste twee dagen eigenlijk al. Gisteren werd het afscheid al een beetje ingezet op ons trainingscomplex, waar die jongens en de staf allerlei mooie dingen voor Sipke en mij hadden gedaan. Dan vandaag nog een keer met de fans erbij is wel heel bijzonder.”

