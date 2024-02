Stewart verwacht vertrekt: 'Nee, ik denk niet dat hij volgend seizoen nog bij PSV speelt'

PSV houdt nadrukkelijk rekening met een zomers vertrek van . Technisch directeur Earnest Stewart liet zondagavond in Studio Voetbal weten dat hij niet verwacht dat de Belgische vleugelaanvaller volgend seizoen nog actief is in Eindhoven.

Het had weinig gescheeld of Bakayoko was al een paar maanden geen speler meer van PSV. De Belg kon zich een jaar geleden al verheugen op de belangstelling van Paris Saint-Germain en afgelopen zomer klopten nog veel meer clubs aan voor zijn handtekening. Vooral in de Premier League staat hij er goed op. Vincent Kompany wilde zijn landgenoot naar Burnley halen en in de laatste dagen van de transferwindow werd ook Brentford nog heel concreet. De Londenaren hadden enkele tientallen miljoenen euro’s voor de komst van Bakayoko, maar hij besloot om bij PSV te blijven.

Die keuze heeft voor zowel PSV als Bakayoko zelf goed uitgepakt. De aanvaller kwam dit seizoen tot op heden in 33 wedstrijden in actie en was daarin goed voor zes doelpunten en dertien assists. Hij speelde inmiddels ook al negen interlands voor de Belgische nationale ploeg. “Wat hij eigenlijk op zo’n leeftijd doet, is écht geweldig”, sprak Stewart zondagavond vol lof over Bakayoko. “Los van dat hij nog ontwikkelingspunten heeft in zijn spel. Het is gewoon een jonge jongen die in de eerste helft van het seizoen gewoon dertig topwedstrijden heeft gespeeld, tussen de Champions League, competitie, beker en dan ook nog eens voor het nationale elftal. Dat vind ik bijzonder knap.”

Het moet gek lopen wil Bakayoko zijn goede prestaties bij PSV niet bekronen met een toptransfer naar een van de grote Europese competities. De linkspoot krijgt komende zomer mogelijk nóg een kans om zichzelf in de etalage te zetten: het Europees Kampioenschap in Duitsland. Bakayoko behoorde sinds maart vorig jaar telkens tot de selectie van de Rode Duivels en lijkt zijn deelname aan het eindtoernooi inmiddels wel te hebben veiliggesteld. Zelfs als Bakayoko níét meegaat naar Duitsland, lijkt een vertrek bij PSV onvermijdelijk. “Nee, dat denk ik niet”, was de veelzeggende reactie van Stewart op de vraag of Bakayoko ook volgend jaar nog in Eindhoven speelt.