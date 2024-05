Slot positief over veelgenoemde opvolger: 'Zou het Feyenoord gunnen dat ze zó'n goede trainer weten te vinden'

Arne Slot laat zich vrijdagmiddag positief uit over de mogelijkheid dat hij als trainer van Feyenoord wordt opgevolgd door zijn voormalige assistent Marino Pusic. De 52-jarige trainer verruilde zijn bestaan als assistent in De Kuip in oktober 2023 voor het hoofdtrainerschap van het Oekraïense Shakhtar Donetsk, waarmee hij dit seizoen zowel de landstitel als de beker heeft weten te winnen.

Shakhtar was al zeker van het kampioenschap en voegde daar afgelopen woensdag de Beker van Oekraïne aan toe door in de eindstrijd af te rekenen met Vorskla Platava, dat met 1-2 werd verslagen. Slot heeft de finale niet gezien, zegt hij vrijdag desgevraagd. "Maar ik had Pusic een of twee uur na de finale nog aan de lijn", onthult de oefenmeester. Slot had wel verwacht dat zijn vroegere assistent zou slagen in het door oorlog geteisterde land: "Zeker, om twee redenen. Hij is een geweldige trainer én een geweldig mens."

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens wordt Slot gevraagd naar de mogelijkheid dat Pusic hem opvolgt in Rotterdam-Zuid. "Dat is best een gemene vraag", reageert de trainer, die op korte termijn zal worden gepresenteerd als opvolger van Jürgen Klopp bij Liverpool. "Omdat ik vind dat je als huidige hoofdtrainer zo min mogelijk moet zeggen over je opvolgers. Alleen: iedereen kent mijn relatie met Marino, hoe goed die is. Hoe hoog ik hem heb zitten als mens en als trainer."

Lees ook: Belangrijke kandidaat-opvolger Slot bij Feyenoord reageert: 'Natuurlijk streelt het'

"Dus", vervolgt Slot, "ik zou het hem enorm gunnen, dat hij het zou worden. En ik zou het Feyenoord enorm gunnen dat ze zo'n goede trainer als Marino Pusic weten te vinden. Maar of dat Marino Pusic zelf is, of iemand van hetzelfde niveau, dat is aan Dennis te Kloese om dat te beslissen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kees van Wonderen onthult: 'Ik werd gebeld door Arne Slot, hij wilde hem meenemen naar Feyenoord'

Kees van Wonderen bevestigt dat Arne Slot interesse had om een van zijn voormalige pupillen naar Feyenoord te halen.