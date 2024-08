Feyenoorder ‘zoekt’ nog naar rol in nieuwe systeem: ‘Vertrouwen dat het goed is als het seizoen begint’

leeft vol vertrouwen naar het nieuwe seizoen toe met Feyenoord. De Rotterdammers gingen woensdagavond voor de tweede keer op rij onderuit in een oefenduel (1-3 tegen AS Monaco), maar de vleugelspeler maakt zich nog geen zorgen. Wel ziet hij dat hij zelf nog moet wennen aan het nieuwe systeem van Brian Priske.

“We speelden vandaag tegen een topteam”, legt Ivanusec uit op de persconferentie na afloop van het duel. “We hadden van tevoren verwacht dat het een moeilijke wedstrijd ging worden. We zien deze wedstrijd vooral als voorbereiding. We wilden tactisch wat dingen uitproberen en ik denk dat wij een goede eerste helft speelden.” Priske koos ervoor om, tot onvrede van veel fans, vooral tweede en derde keuzes de kans te geven tegen de Monegasken. “De jonge spelers van ons kregen hun kans om tegen een topteam te spelen, wat het voor ons ook wel iets moeilijker maakte”, stelt de Kroaat.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Priske verwacht geblesseerd tweetal zondag in Eindhoven weer op het veld

Hoewel Feyenoord dus in een paar dagen van zowel AS Monaco als Benfica (5-0) verloor, ziet de buitenspeler voldoende positieve dingen. “Ik denk dat we ook genoeg goede dingen hebben gezien in het spel wat we willen spelen”, stelt hij. “Natuurlijk valt het resultaat tegen en hebben we nog genoeg punten om te verbeteren, maar er zijn ook goede dingen geweest in de eerste helft waarbij we meer hadden moeten scoren.”

LEES OOK: Feyenoord stelt verhuur uit en houdt talentvolle verdediger voorlopig in Rotterdam

Zelf is hij nog zoekende in het nieuwe 3-4-3-systeem van de Deense oefenmeester. “Ik probeer voor mezelf soms nog een beetje te zoeken naar de juiste posities in het veld. Ik denk dat het steeds beter gaat naarmate we meer trainingen hebben gevolgd met dit systeem. Ik heb het vertrouwen dat het goed is wanneer het seizoen echt van start gaat. Het is een ander systeem waarin we meer naar binnen spelen, maar ook krijgen we wel de kans om meer aan de zijkant te staan.”

Publiek

In de tweede helft begon het stadion leeg te stromen met nog een kwartier op de klok, iets dat bijna nooit gebeurt in De Kuip. “Het is een vriendschappelijke wedstrijd, dus het is wat het is”, laat de Kroaat zich daarover uit. Ivanusec begrijpt dat de Feyenoord-fans hun ploeg graag zien winnen, maar vindt het goed dat Priske de jeugdspelers een kans heeft gegeven. “Het is nog de voorbereiding. De coach wilde de jonge spelers belonen door ze te laten spelen voor het publiek. Natuurlijk verwachten fans dat we winnen, dus dat gaan we in de volgende wedstrijden doen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wat gebeurt er als PSV – Feyenoord in een gelijkspel eindigt?

Mocht er geen winnaar komen na negentig minuten in de Johan Cruijff Schaal, wat gebeurt er dan?