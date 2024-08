Feyenoord stelt verhuur uit en houdt talentvolle verdediger voorlopig in Rotterdam

Feyenoord is voorlopig niet van plan om te verhuren, zo weet Voetbal International. Zowel NAC Breda als Wycombe Wanderers zijn concreet voor de Belg, maar de Rotterdammers willen nog even wachten met zijn tijdelijke vertrek.

Tsoungui zou met NAC Breda en Wycombe Wanderers zowel een optie in Nederland als daarbuiten hebben voor een tijdelijk vertrek bij Feyenoord. De Rotterdammers namen de verdediger in de zomer van 2023 over van Brighton, waarna hij afgelopen seizoen bij FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie werd gestald.

Ook voor komend seizoen lijkt een verhuurbeurt weer de manier voor Tsoungui om aan speelminuten te komen. Toch is het nog niet helemaal zeker dat dit zal gebeuren. Volgens VI heeft Feyenoord namelijk besloten voorlopig even te wachten met het verhuren van de mandekker.

Greiml

NAC zal zich achterin spoedig gaan versterken met Leo Greiml, die momenteel bij Schalke 04 speelt. Zodra hij de technische keuring doorkomt, zal hij zich speler van de promovendus mogen noemen. De komst van de Oostenrijker betekent niet dat de Bredanaars Tsoungui niet meer willen huren.

