Kraay vindt Feyenoorder met 0 minuten 'beter dan Sutalo en Ávila'

Hans Kraay junior is enorm onder indruk van wat tot nu toe in het shirt van FC Dordrecht heeft laten zien. De twintigjarige centrale verdediger werd afgelopen zomer door Feyenoord overgenomen van Brighton & Hove Albion en vervolgens meteen bij de provinciegenoot.

Kraay vindt Tsoungui 'iets speciaals' heeft. "Hij bouwt beter op dan de centrale verdedigers van Ajax", doelt de verslaggever bij Goedemorgen Eredivisie op Josip Sutalo en Gastón Ávila. "Hij creëert iedere keer een man-meer-situatie op het middenveld en hij kan ook nog eens koppen. Kortom: hij is verkocht. Die Antef Tsoungui, zijn we daar nou iets te enthousiast over?", vraagt Kraay aan Pascal Bosschaart, assistent-trainer van FC Dordrecht.

Dat vindt Bosschaart 'absoluut' niet. "Je zegt heel terecht dat hij een heel goede speler is. We hebben heel veel beelden van hem bij Brighton gezien. Dat proberen we niet helemaal na te bootsen, maar we hebben wel paar dingen gezien waarvan wij denken: dat kunnen wij ook wel bewerkstelligen. Hij pakt het heel snel op en is verdedigend heel sterk. De maar is dat hij weet dat hij heel goed kan voetballen en soms wel eens wat laconiek kan zijn, waardoor het fout kan gaan. Dan dribbelt hij het middenveld in en raakt hij de bal kwijt. Dat soort dingen moeten eruit. Als dat lukt, dan speelt hij helaas niet meer bij Dordrecht."

Tsoungui tekende afgelopen zomer een contract voor twee seizoenen (met een optie voor een extra jaar) bij Feyenoord. De in Brussel geboren verdediger groeide als kind op in Engeland en speelde in de jeugdopleidingen van Chelsea en Brighton. Vorig seizoen werd hij kortstondig verhuurd aan Lommel SK.