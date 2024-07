Feyenoord ontvangt concreet voorstel van Wycombe Wanderers

Wycombe Wanderers heeft zich bij Feyenoord gemeld met interesse in , zo weet 1908.nl. De League One-club hoopt de verdediger te kunnen huren en heeft al een eerste huurvoorstel neergelegd bij Feyenoord.

Tsoungui staat ook in de belangstelling van NAC Breda. De promovendus zou een eerste voorstel aan het voorbereiden zijn. Wycombe wil dus tussenbeide komen en NAC aftroeven.

Tsoungui is bekend met Engeland: de Belgische verdediger verhuisde op zijn vijfde met zijn ouders naar Engeland en speelde daar in de jeugdopleidingen van Chelsea en Brighton & Hove Albion. Namens Brighton kwam hij tot één officieel optreden in de EFL Cup in augustus 2021.

Sinds de zomer van 2023 staat Tsoungui onder contract bij Feyenoord. De Rotterdammers namen hem over van Brighton en verhuurden hem vorig seizoen aan FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Tsoungui is momenteel met het eerste elftal van Feyenoord op trainingskamp in het Oostenrijkse Saalfelden.

