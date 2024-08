Priske verwacht geblesseerd tweetal zondag in Eindhoven weer op het veld

Brian Priske heeft zich positief uitgelaten over de kans op het meespelen van en zondag in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Daarnaast wil de oefenmeester nog altijd niet vertellen hoe zijn evaluatie van de keeperskwestie ervoor staat.

“Daar ben ik positief over”, geeft Priske aan op de persconferentie na afloop van het oefenduel met AS Monaco wanneer gevraagd hoe het staat met de blessures van Stengs en Timber. “Calvin heeft de afgelopen dagen goed getraind en heeft vandaag meegedaan met de groep. Quinten is ook alweer aan het trainen.” Wanneer gevraagd of het tweetal zondag ook kan spelen, reageert de oefenmeester instemmend. “Waarschijnlijk wel, ja.”

Vervolgens komt ook de keeperskwestie bij de Rotterdammers naar voren. Waar Justin Bijlow de afgelopen jaren eerste keuze onder de lat was bij Feyenoord, wordt de roep om Timon Wellenreuther steeds groter. De Duitser zat tijdens het duel met Monaco niet bij de selectie, terwijl Bijlow in de basis startte. “Ik heb Timon in de voorbereiding al veel aan het werk gezien”, verklaart Priske. “Hij heeft drie wedstrijden gespeeld en maakte ook minuten tegen Benfica. Vandaag was het moment om Justin langer dan 45 minuten aan het werk te zien.”

Wie er zondag in Eindhoven onder de lat staat, wil Priske zich nog niet over uitlaten. “Het is nog onmogelijk een keuze te maken. Ik ben wel weer wijzer geworden vandaag. Natuurlijk heb ik een gevoel van binnen voor wie ik moet kiezen, maar er zijn nog drie dagen te gaan. Aan de ene kant moet je de keuze van een trainer respecteren, maar aan de andere kant moet ik respect hebben voor de jongens die vechten om een plekje. Zondag om 18.00 uur zul je het zien. Het is onderdeel van het voetbal dat een van hen teleurgesteld zal zijn. Maar het is er niet één, ik heb nog tien, elf andere jongens die teleurgesteld zijn als ze niet in de basis staan.”

