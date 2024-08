Feyenoord-fans reageren op opstelling tegen Monaco: 'Middelvinger naar de supporters'

Feyenoord-fans zijn totaal niet te spreken over de opstelling die nieuwe trainer Brian Priske woensdagavond het veld in stuurt tegen AS Monaco. Vooral voor de supporters die een kaartje hebben bemachtigd vinden zij het een hard gelag, aangezien veel basiskrachten niet eens bij de selectie zitten.

In de basisopstelling van woensdag zijn van de belangrijkste spelers alleen de namen van Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida terug te vinden. Grote namen als Santiago Giménez, Igor Paixao, David Hancko en Anis Hadj-Moussa, die tegen Benfica (5-0 verlies) wel speelden, zitten nu niet eens bij de selectie.

Op de eigen clubsite legt Feyenoord die keuzes uit: "In de wedstrijdselectie ontbreekt een aantal selectiespelers om verschillende redenen. Zo is op een deel van de spelers, dat afgelopen zondag nog in actie kwam tegen Benfica, maatwerk van toepassing in aanloop naar de eerste officiële wedstrijd van zondag in Eindhoven. Zij hebben woensdagochtend een training afgewerkt op 1908. Een aantal andere spelers is nog herstellende van blessures en komt om die reden ook nog niet in actie. Alle ontbrekende spelers zijn wel als toeschouwer aanwezig in het stadion."

Op X zijn Feyenoord-fans totaal niet te spreken over het ontbreken van de belangrijkste spelers. Velen onder hen vinden dat de supporters in De Kuip, die zo rond de veertig euro voor een ticket hebben betaald geen waar krijgen voor hun geld. De een noemt het een 'middelvinger naar de supporters', terwijl de ander spreekt van 'oplichting'.

Opstelling Feyenoord tegen Monaco:

Bijlow; Plug, Geertruida (C), Tsoungui; Pedersen, Milambo, Zechiël, Read; Ivanusec, Lingr, Ueda.

Sommige betalen 40 euro hiervoor wauw — 🇳🇬 (@LerraO1O) July 31, 2024

Mensen een kaartje laten kopen van 40 euro en dan de hele basis niet eens bij selectie laten zitten. Meld dat even dan joh — Frfc (@FR1908j) July 31, 2024

Schandalig voor mensen die hier 40 euro voor hebben moeten betalen. Zet gewoon de basisspelers op de bank — Blije Kameraden (@BlijeKameraden) July 31, 2024

40 euro voor een ticket en dan deze spelers zien?! Schaam je toch kapot zeg.... hoe groot wil je de middelvinger hebben naar de supporters? — Rob (@RobW1793) July 31, 2024

Speel dan geen openingswedstrijd

Dit is toch “oplichten” van je supporters

2e keuze en de onder 21 — frank (@Frankmostert67) July 31, 2024

Waar zijn we nou helemaal mee bezig?! — Valentijn (@vabalsters) July 31, 2024

