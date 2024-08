Opstelling Feyenoord tegen Monaco bekend: alleen Bijlow en Geertruida blijven staan na Benfica-afstraffing

Feyenoord speelt woensdagavond een oefenduel tegen AS Monaco, waarin het zich zal willen revancheren op de pijnlijke oefennederlaag tegen Benfica (5-0). In de opstelling van woensdag zijn veel verrassende namen terug te vinden.

Afgelopen zondag trad Feyenoord, dat nog niet op volle oorlogsterkte was, aan tegen Benfica. Binnen de kortste keren stond het 4-0 voor de Portugezen. De grote man aan de kant van Benfica was Vangelis Pavlidis, vorig seizoen nog topscorer van de Eredivisie en speler van AZ. Hij scoorde tweemaal in het eerste halfuur.

Tegen AS Monaco, de nummer twee van de Franse Ligue 1 vorig seizoen, zal de nieuwe trainer van Feyenoord, Brian Priske, zijn elftal beter willen zien spelen. Eén voordeel voor Feyenoord: ook Monaco maakt nog geen uitmuntende voorbereiding door. De Monegasken verloren van kleinere clubs BFC Dynamo (4-2) en Servette (0-1), waarna gelijke spelen tegen Cercle Brugge (1-1) en Sturm Graz (2-2) volgden. De wedstrijd begint woensdagavond om 19:30.

Priske heeft zijn opstelling voor het treffen met Monaco compleet op de schop gegooid. Alleen Lutsharel Geertruida heeft zijn basisplaats behouden. Verder is er veel ruimte voor jongere spelers, terwijl belangrijke basiskrachten ontbreken. Dat legt de club op de eigen website uit: "In de wedstrijdselectie ontbreekt een aantal selectiespelers om verschillende redenen. Zo is op een deel van de spelers, dat afgelopen zondag nog in actie kwam tegen SL Benfica, maatwerk van toepassing in aanloop naar de eerste officiële wedstrijd van zondag in Eindhoven. Zij hebben woensdagochtend een training afgewerkt op 1908. Een aantal andere spelers is nog herstellende van blessures en komt om die reden ook nog niet in actie. Alle ontbrekende spelers zijn wel als toeschouwer aanwezig in het stadion."

Volledige opstelling Feyenoord:

Bijlow; Plug, Geertruida (C), Tsoungui; Pedersen, Milambo, Zechiël, Read; Ivanusec, Lingr, Ueda.

Op de bank:

Van Sas, Berger, Giersthove, Candelaria, Arnaud, Netten, Zekovic, Sliti, Bullaude, Rudisill en Sauer.