Feyenoord wordt tot op het bot vernederd: 4-0 na 18 minuten

Feyenoord heeft het zwaar in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Benfica. De Rotterdammers keken binnen achttien minuten tegen een 4-0 achterstand aan, mede dankzij twee doelpunten van ex-AZ’er Vangelis Pavlidis. Het duel begon zondagavond om 21.00 uur in Estádio da Luz.

In de negende minuut opende de achttienjarige aanvaller Gianluca Prestianni de score met een fraai, geplaatst schot in de verre hoek. Vervolgens stond Pavlidis tweemaal aan het eindpunt van een goed uitgespeelde aanval. Een vrije trap van voormalig FC Emmen-speler Jan-Niklas Beste betekende in de achttiende minuut de 4-0 voor Benfica. Die inzet werd wel hevig van richting veranderd door Anis Hadj Moussa, waardoor Justin Bijlow kansloos was.

Feyenoord wordt van het kastje naar de muur getikt door Benfica, dat met de vier vroege doelpunten een voorschot heeft genomen op het winnen van de vriendschappelijke Eusébio Cup.

Opstelling Benfica: Trubin; Bah, Morato, Tomás Araújo, Beste; Florentino, Barreiro; Aursnes, João Mário, Prestianni; Pavlidis.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Beelen, Kasanwirjo, Hancko, Lopez; Geertruida, Zerrouki; Hadj Moussa, Gimenez, Paixao.

