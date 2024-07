Hoe en waar is Benfica - Feyenoord te bekijken? Hier wordt het duel uitgezonden

Feyenoord kan zondagavond al de eerste (officieuze) prijs van het seizoen winnen. De ploeg van Brian Priske speelt in Lissabon om 21.00 uur tegen Benfica om de vriendschappelijke Eusébio Cup. Hoe is de wedstrijd te zien?

Benfica - Feyenoord kijken

Het duel tussen Benfica en Feyenoord wordt niet uitgezonden op tv. Wel is de wedstrijd te zien op Feyenoord ONE, de officiële streamingdienst van Feyenoord. Daar worden alle oefenwedstrijden van Feyenoord uitgezonden in de voorbereiding. Om te kunnen kijken, is wel een betaald abonnement nodig.

Een abonnement kost 50 euro per jaar, met een minimale looptijd van twaalf maanden (daarna maandelijks opzegbaar). Seizoenkaarthouders en leden van Het Legioen maken aanspraak op een korting van 50 procent. Zij hoeven dus maar 25 euro per jaar te betalen.

Weerzien met Aursnes en Kökçü

Voor Feyenoord wacht een bijzonder weerzien met twee spelers van Benfica: Fredrik Aursnes en Orkun Kökçü. Zij stapten in respectievelijk 2022 en 2023 over van Feyenoord naar Benfica. Het is niet het eerste weerzien, want een jaar geleden (30 juli 2023) kwam Benfica al naar De Kuip voor een oefenwedstrijd. Toen won Feyenoord met 2-1.

Eusébio Cup

De Eusébio Cup, vernoemd naar Benfica-legende Eusébio, is een vriendschappelijke wedstrijd. Het duel wordt gespeeld in Estádio da Luz, met uitzondering van 2015 (Estadio BBVA, Mexico) en 2018 (Estádio Algarve, Portugal) Het toernooi wordt sinds 2008 gehouden, maar niet ieder jaar: in 2017, 2019, 2020, 2021 en 2023 was er geen wedstrijd. Benfica won het toernooi vier keer en verloor de wedstrijd zeven keer. Eenmaal won een Nederlandse club: in 2014 was Ajax met 0-1 te sterk door een doelpunt van Ricardo Kishna.

Alle edities van de Eusébio Cup