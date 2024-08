Priske neemt spelers in bescherming: ‘Hoop dat jullie daar begrip voor hebben’

Brian Priske heeft de spelers van Feyenoord in bescherming genomen na afloop van de tweede oefennederlaag op rij. In eigen huis werd woensdagavond met 1-3 verloren van AS Monaco, waarbij de Rotterdammers een groot deel van de vaste basiskrachten misten. Volgens de oefenmeester heeft dit te maken met de korte voorbereiding.

“Ik denk dat we er klaar voor zijn”, laat Priske weten op de persconferentie na afloop van het duel met AS Monaco. “We zijn klaar om de strijd aan te gaan. Maar ik denk als je aan ieder team in de Eredivisie vraagt of ze klaar zijn voor zondag, zeggen ze ook dat ze denken dit te zijn. Maar het seizoen is lang. We bereiden ons voor om klaar te zijn voor zondag, wat voor ons de eerste belangrijke wedstrijd is.” Zondagavond om 18.00 uur neemt Feyenoord het in Eindhoven op tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

LEES OOK: 'Feyenoord-flop blijft in zijn thuisland totdat hij een transfer te pakken heeft'

“We gaan naar Eindhoven voor de overwinning”, gaat de Deense keuzeheer verder. “We strijden met ze vanaf de eerste seconde van het seizoen. Daarna bereiden we ons voor op Willem II, om goed te beginnen. Vorig seizoen speelde Feyenoord de eerste twee wedstrijden gelijk. We hebben de intentie om dat dit seizoen beter te doen. Dat begint met een goede voorbereiding, jongens zo goed mogelijk voorbereiden.”

Waar Feyenoord de voorbereiding begon met drie zeges, werden de laatste twee duels, tegen Benfica en Monaco, verloren. “Het is een zware voorbereiding geweest voor veel jongens”, neemt Priske zijn ploeg in bescherming. “Ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben. Ze zijn naar het EK geweest en hadden daarna maar een week tot tien dagen vakantie. Daarna eisen we van ze dat ze direct presteren.” Vervolgens richt de keuzeheer zich tot de aanwezige pers. “Jullie zijn kritisch op ze, wat mag, maar soms moeten we de jongens in bescherming nemen.”

LEES OOK: Priske verwacht geblesseerd tweetal zondag in Eindhoven weer op het veld

Volgens Priske is dat exact de reden dat een groot deel van de sterkhouders van Feyenoord ontbrak tegen Monaco. “Tegen Benfica maakten Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Santiago Giménez hun eerste minuten van de voorbereiding. Als je ze dan drie dagen later weer laat spelen en misschien zondag ook nog, dan denk ik dat dat niet goed is. Dat is mijn verantwoordelijkheid als trainer samen met de fysio en de medische staf. We moeten niet tien, elf, twaalf jongens klaar hebben, maar twintig spelers voor het begin van de competitie. Dat proberen we te balanceren in dit volle programma.”

