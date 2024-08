'Feyenoord-flop blijft in zijn thuisland totdat hij een transfer te pakken heeft'

Patrick Walemark lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een transfer. De Zweede speler die nog onderdeel uit maakt van de selectie van Feyenoord, verblijft momenteel in zijn thuisland. Daar wacht hij totdat een andere club hem overneemt.

Walemark, die in de beloftenploeg van het Zweedse nationale elftal uitkwam, arriveerde in 2022 in Rotterdam voor een transferbedrag van 3,25 miljoen. Hij kwam over van het Zweedse Häcken. In zijn eerste seizoen bij Feyenoord kwam hij weinig in actie: uiteindelijk bleef de teller steken op 587 minuten in de Eredivisie.

De buitenspeler annex vleugelaanvaller wilde graag meer minuten krijgen en werd vervolgens verhuurd aan sc Heerenveen. Daar kwam hij afgelopen seizoen tot 24 Eredivisiewedstrijden, waarin hij drie goals maakte en vier assists gaf. Het aantal speelminuten, 1.248, was echter opnieuw niet enorm hoog.

Nieuwe trainer Brian Priske gaf eerder deze maand al aan dat Walemark mag vertrekken uit Rotterdam. Nu stelt 1908.nl dat Walemark Rotterdam al verlaten heeft en momenteel in Zweden verblijft. Feyenoord heeft nog geen concrete aanbiedingen ontvangen, maar er zou wel sprake zijn van 'wat belangstelling'. De creatieve speler zou graag naar een club gaan die 'net onder het niveau van Feyenoord zit'.

