Johan Inan maakt zich zorgen om de verdediging van Feyenoord. De Rotterdammers kregen in de laatste twee oefenduels liefst acht doelpunten om de oren, dus heeft Brian Priske het nodige werk te verrichten om dit op te lossen.

“De conclusie die je kunt trekken is dat Feyenoord niet met heel veel vertrouwen op de Johan Cruijff Schaal afstevent”, stelt Inan in de AD Voetbalpodcast. “Dat zit hem denk ik vooral in het aantal tegendoelpunten dat ze hebben geïncasseerd.” De Rotterdammers gingen zondag met 5-0 onderuit op bezoek bij Benfica, terwijl woensdag een 1-3 nederlaag in De Kuip tegen AS Monaco volgde.

“Ik zag beelden voorbijkomen van de openingsfase tegen Benfica, die waren een partij aan het tikken”, gaat de journalist verder. “Daar zit echt al wel heel veel voetbal in. Maar dan nog: vijf tegendoelpunten en nog drie tegen Monaco. Priske is amper begonnen of hij heeft zijn eerste hoofdpijndossier al te pakken.”

Volgens Inan zal de Deense oefenmeester snel tot een oplossing moeten komen. “Hij moet echt met zijn verdediging aan de slag”, stelt hij. “Ook van PSV hebben we al geconstateerd dat die heel makkelijk voetballen en heel makkelijk tot kansen komen.”

Wie gaat de Johan Cruijff Schaal winnen? Laden... 63.6% PSV 36.4% Feyenoord 2686 stemmen

