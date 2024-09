Vitesse doet een plezier aan grote plaaggeest van het seizoen 2013/14

Vitesse speelt op 12 oktober een oefenwedstrijd tegen FC Petrolul in Roemenië. De Arnhemmers hebben positief gereageerd op een uitnodiging om het honderdjarig bestaan van de club op te luisteren.

Petrolul werd in het najaar van 1924 opgericht en bestaat inmiddels dus 100 jaar. Om dat te vieren, wordt op zaterdag 12 oktober een groot feest gevierd bij de club. Vitesse is uitgenodigd om een oefenwedstrijd tegen Petrolul te komen spelen. Dat weekend is een interlandperiode ingelast, waardoor Vitesse geen wedstrijd hoeft te spelen in de Keuken Kampioen Divisie.

Dat Vitesse is uitgenodigd, is geen toeval. Petrolul bewaart goede herinneringen aan wedstrijden tegen de Arnhemse club. In de derde voorronde van het Europa League-seizoen 2013/14 werd het 1-1 in Roemenië en won Petrolul met 1-2 in Arnhem, dankzij een doelpunt diep in de blessuretijd. Het was een van de hoogtepunten in de recente clubgeschiedenis.

Niet lang na de overwinning op Vitesse ging het echter bergafwaarts. De club ging in 2016 failliet en moest verder op het vierde niveau van Roemenië. Daarna volgde een wederopstanding: sinds 2022 speelt de club weer op het hoogste niveau. Vorig seizoen werd Petrolul elfde. De club uit Ploiesti werd viermaal kampioen van Roemenië, maar de laatste keer was in 1966.

