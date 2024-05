Derksen uit zich respectloos over Nikkie de Jager, vlak voordat opvallende gast langskomt

Johan Derksen heeft zich opnieuw respectloos geuit richting de queergemeenschap. Het boegbeeld van Vandaag Inside zei dinsdagavond niet te weten of Nikkie de Jager een jongen of meisje is.

De Jager werd geboren als jongen, maar identificeert zich als vrouw. Afgelopen zaterdag zou ze namens Nederland op het Eurovisie Songfestival de punten uitdelen van de jurystemming, maar dat besloot ze uiteindelijk niet meer te doen vanwege de diskwalificatie van Joost Klein.

“Ik vond het weer opvallend. Kijk, ze worden er ook allemaal bijgesleept, want dat meisje, of die jongen – ik weet niet wat het precies is – die moest ook weer de cijfers geven”, zei Derksen dinsdagavond bij Vandaag Inside.

Toen René van der Gijp zich afvroeg over ‘welke jongen’ Derksen het had, reageerde hij: “Nee, hoe heet ze ook alweer?” Daarmee liet hij dus blijken wel degelijk te begrijpen dat De Jager een vrouw is.

Albert Verlinde sprong voor De Jager, onder meer bekend van haar YouTube-makeupkanaal NikkieTutorials, in de bres. “Ja, maar die heeft het Songfestival gepresenteerd, doe niet zo raar. Het is een zij.” Derksen: “Maar die wordt er dan weer bij gesleept. Als die niet gekund had, dan hadden ze een zwarte dame genomen, want die komt dan nog voor een blanke dame. Overal wordt rekening mee gehouden.”

Opvallend genoeg is woensdagavond een transgendervrouw te gast bij Vandaag Inside. Model Loiza Lamers is aanwezig, waarmee een wens van Van der Gijp in vervulling gaat.

