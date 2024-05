Paris Saint-Germain slikt twee dompers in één minuut: 'De pechvogel van deze avond'

Voor Paris Saint-Germain dreigt de eerste halve finale tegen Borussia Dortmund in de Champions League een teleurstelling te worden. De Fransen reisden als favoriet af naar Duitsland, maar kijken inmiddels tegen een achterstand aan én zagen geblesseerd afhaken. De linksbenige verdediger raakte ongelukkig geblesseerd bij het openingsdoelpunt van Niclas Füllkrug.

Bayern München telde in de zomer van 2019 nog tachtig miljoen euro neer voor de komst van Hernández. De Fransman slaagde er echter niet in de hoge verwachtingen waar te maken. Hij worstelde bovendien met zijn fitheid, waardoor hij nooit écht kon uitgroeien tot vaste kracht in Zuid-Duitsland. Hernández verruilde Bayern afgelopen zomer voor PSG, dat 45 miljoen euro voor hem betaalde. Blessures bleven hem sinds zijn transfer bespaard, waardoor hij tot woensdagavond al veertig wedstrijden speelde. Maar in de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund in de halve finales van de Champions League ging het dus tóch mis.

Borussia Dortmund en PSG hielden elkaar in de eerste 35 minuten in evenwicht en stevenden af op een 0-0 tussenstand bij rust. Maar een kleine tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd in de eerste helft viel er toch nog wat te juichen voor de thuisploeg. Nico Schlotterbeck stelde Füllkrug met een schitterende lange bal van achteruit in staat de score te openen. Die kans liet de centrumspits niet onbenut: 1-0. Hernández kon zijn tegenstander niet afstoppen en raakte in een poging de bal te blokken zelfs geblesseerd. De Fransman probeerde het vervolgens nog even, kon uiteindelijk toch niet verder.

