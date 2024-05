‘Xavi Simons zeer gewild: FC Barcelona krijgt stevige concurrentie van twee Europese topclubs’

FC Barcelona is zeker niet de enige Europese grootmacht die komende zomer werk wil maken van de komst van . Volgens het Spaanse Sport hebben ook Arsenal en Bayern München de aanvallende middenvelder op de korrel. Simons speelt dit seizoen op huurbasis voor RB Leipzig, maar Paris Saint-Germain hoopt hem in de zomer naar verluidt voor enkele tientallen miljoenen euro’s te kunnen verkopen.

Simons verruilde PSG in de zomer van 2022 transfervrij voor PSV. Hij groeide in Eindhoven uit tot een van de beste voetballers op de Nederlandse velden. PSV hoopte Simons langer binnenboord te kunnen houden, maar PSG maakte gebruik van een speciale terugkoopclausule en haalde hem voor een paar miljoen euro terug naar Parijs. De Nederlander vertrok vervolgens direct op huurbasis naar RB Leipzig en die keuze heeft uitstekend uitgepakt. Simons kwam tot op heden 42 keer in actie voor RB Leipzig, goed voor negen doelpunten en vijftien assists.

Die prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. Zo hoopt FC Barcelona Simons deze zomer terug te kunnen halen naar Spanje. Simons doorliep een groot deel van de Catalaanse jeugdopleiding, alvorens over te stappen naar PSG. FC Barcelona ziet een hernieuwde samenwerking met Simons zitten en de voetballer zelf staat er naar verluidt ook voor open, maar het is de vraag of de club zijn terugkeer kan financieren. De Catalanen zouden hem enkel op huurbasis kunnen overnemen, terwijl PSG de Nederlander volgens Sport juist voor veel geld wil verkopen. Het Spaanse medium rept over een vraagprijs van meer dan zestig miljoen euro. Dat kan FC Barcelona in de huidige omstandigheden niet ophoesten.

Dat geldt natuurlijk níét voor Arsenal en Bayern München, volgens Sport twee clubs met ‘genoeg geld’ om Simons binnen te halen. Het medium schrijft dat RB Leipzig een formeel voorstel heeft gedaan om de aanvallende middenvelder langer binnenboord te houden, maar dat lijkt niet genoeg om PSG te overtuigen. De kampioen van Frankrijk heeft Simons naar verluidt al op de transfermarkt geplaatst en mogelijk volgt er later deze maand al meer duidelijkheid over diens toekomst. Simons heeft bij PSG een contract tot medio 2027.

