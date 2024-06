Wijnaldum doet opvallende uitspraak over Nederlands elftal: 'Dat moest anders en dat ís nu anders'

vindt het huidige Nederlands elftal nóg meer een team dan een paar jaar geleden. De middenvelder, die in maart zijn rentree vierde bij Oranje en door Ronald Koeman is opgenomen in de selectie voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, denkt dat de spelers elkaar in het verleden iets té graag wilden beschermen. Volgens Wijnaldum moest dat anders.

De oud-speler van onder meer Feyenoord, PSV en Liverpool was gedurende de eerste periode van Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit de selectie weg te denken en dat was in eerste instantie ook na diens vertrek het geval. Wijnaldum kon ook onder Louis van Gaal, die in 2021 het stokje overnam van de ontslagen Frank de Boer, op een basisplaats rekenen, maar dat veranderde toen hij bij Paris Saint-Germain op de bank belandde. Van Gaal nam hem niet mee naar het WK in Qatar. Wijnaldum keerde onder Koeman terug bij de selectie, maar na de teleurstellende Nations League in eigen land werd hij een tijdje niet meer opgeroepen.

Daar kwam eerder dit jaar verandering in en dat leidde tot nogal wat verbazing in Nederland, omdat Wijnaldum vorig jaar zomer de overstap had gemaakt naar Al-Ettifaq in Saudi-Arabië. Koeman ziet voor Wijnaldum echter nog altijd een belangrijke rol weggelegd. “Als voetballer wil je altijd laten zien hoe goed je nog bent. Dat doe ik niet speciaal voor bondscoach Koeman, die mij weer bij de selectie heeft gehaald. En al helemaal niet om mensen hun ongelijk aan te tonen”, zegt Wijnaldum in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Het is gewoon fijn om hier te zijn. Ik vind dit Oranje echt één team.”

En volgens Wijnaldum is dat dus nog meer het geval dan eerst. Het Nederlands elftal tijdens de eerste periode van bondscoach Koeman straalde al uit een hecht team te zijn, al denkt Wijnaldum nu dat dit wel wat minder kon. “Er waren momenten dat we te vriendelijk voor elkaar waren. Dat komt, denk ik, door de periode dat Oranje zich niet voor toernooien kwalificeerde. Toen was de blik op Oranje van buitenaf negatief en dan ben je als spelersgroep geneigd om elkaar te gaan beschermen, een soort schild te vormen voor elkaar. Nu denk ik: dat was soms wel iets te veel het geval. Dat moest anders en dat ís nu anders.”

Wijnaldum laat zich in hetzelfde interview uit over zijn omstreden keuze om naar Saudi-Arabië te verhuizen. De Oranje-international had vorig jaar naar verluidt ook de kans om terug te keren bij Feyenoord, maar om financiële redenen zou een rentree in De Kuip niet mogelijk zijn geweest.

