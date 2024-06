Vink ziet dilemma voor Koeman: ‘De combinatie van die twee spelers, dat gaat gewoon niet’

Ronald Koeman staat voor een lastige keuze op de positie van rechtsback. is de afgelopen jaren regelmatig belangrijk geweest vanaf die positie voor Oranje, maar kende een geweldig seizoen met Bayer Leverkusen. Hoewel Frimpong ook als rechtsbuiten uit de voeten kan, moet Koeman er volgens de heren van Voetbalpraat niet voor kiezen om het tweetal allebei op te stellen.

Hoewel Frimpong afgelopen seizoen misschien beter was, is Marciano Vink van mening dat je Dumfries niet zomaar af kunt serveren. “Hij had in de kwalificatie zes assists en hij was vaak de beste op het veld”, begint Vink bij Voetbalpraat op ESPN. “Alleen de combinatie Frimpong en Dumfries, dat gaat gewoon niet. Dan komt Frimpong aan de binnenkant te spelen om ruimte te maken voor Dumfries.”

Presentator Milan van Dongen vraagt vervolgens of het niet mogelijk is om Dumfries aan de binnenkant te laten spelen. “Maar Lutsharel Geertruida is in die rol beter”, antwoordt Vink. “Als je Frimpong opstelt, vind ik dat je Geertruida moet opstellen. De passlijn van Geertruida aan de binnenkant naar Frimpong aan de buitenkant was fantastisch, het was altijd een optie.” Wanneer Stefan de Vrij wordt gesuggereerd voor die positie, wil Vink daar niets van weten. “Ik denk dat Geertruida het hele seizoen zo gespeeld heeft.”

Vervolgens komt het systeem dat Oranje speelde in de oefenwedstrijd tegen Canada aan bod. Zo zou het systeem van Nederland veel meer op een systeem met vijf verdedigers hebben geleken, dan een met vier verdedigers, met Frimpong als wingback. “Als je kijkt hoe ze stonden, in balbezit stond Micky van de Ven (de linksback, red.) op een hele andere plek dan Geertruida aan de rechterkant”, geeft Cristian Willaert aan. “Sterker nog, dat leek meer op hoe Frimpong stond aan de andere kant. Maar als je écht met vier verdedigers gaat spelen, is het veel slimmer om Dumfries op te stellen, omdat je weet dat hij verdedigend goed genoeg is en toch aanvallend heel veel brengt.”

Volgens Vink zullen er qua opstelling twee koppeltjes zijn waar Koeman uit zal kiezen. “Dat zijn Dumfries en Donyell Malen of Geertruida en Frimpong. Ik denk dat dit de sterkste combinatie is voor beiden. De combinatie Geertruida en Malen zou eventueel nog kunnen, maar ik denk dat Malen gebaat is bij iemand die er aan de buitenkant overheen dendert, zodat hij aan de binnenkant kan voetballen en dicht bij de spits kan komen. Ik denk dat die twee koppeltjes de sterkste rechterkant kunnen vormen.”

