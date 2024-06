Hans Kraay junior voorspelt verrassende finalist: ‘Je mag me gerust uitlachen, doet mijn vrouw ook regelmatig’

Nederland gaat dit Europees Kampioenschap de finale halen. Althans, dat is de verwachting van Hans Kraay junior. In een video van ESPN voorspelt hij dat de mannen van Ronald Koeman het in ieder geval tot de eindstrijd gaan schoppen, waarin thuisland Duitsland de tegenstander zal zijn.

“Nederland”, zegt Kraay jr. terwijl hij naar de Franse vlag wijst wanneer gevraagd welke landen echt gaan verrassen tijdens het EK. Vervolgens begint hij te lachen. “Jij denkt dat ik me vergis, dat ik Frankrijk wil zeggen, maar dat is geen verrassing. Als wij Frankrijk niet nog een keer tegenkomen, denk ik dat we de finale gaan halen. Duitsland – Nederland. Je mag me gerust uitlachen, want dat doet mijn vrouw ook regelmatig.”

“Ik ben heel lang niet positief geweest over het Nederlands elftal”, vervolgt Kraay jr. “Als we het heel kunnen houden en fris, aanvallend, zestig tot zeventig procent van de wedstrijd op de helft van de tegenpartij durven te voetballen, maken wij van de outsiders de meeste kans om Duitsland te treffen.”

Daar houdt het wel op met het optimisme van de voormalig voetballer. “Dan heb ik toch wat minder nieuws. Dan zijn we zo ver, dan heeft het vier weken geduurd en dan winnen de Duitsers. Met een hele goede Toni Kroos en één van mij favorieten, Florian Wirtz”, besluit hij.

